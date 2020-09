La serie de “She-Hulk” da un nuevo salto para su realización en Disney Plus

La directora Kat Coiro, con experiencia en series como Brooklyn 99, It’s Always Sunny In Philadelphia y Modern Family, además de la comedia romántica “Marry Me” con Jennifer López que se estrenará en cines en 2021, está en negociaciones para hacerse cargo de varios episodios de la serie “She-Hulk” que adaptará a la superheroina para el servicio de streaming Disney Plus.

Según consta en Deadline, Coiro “está en negociaciones para dirigir el piloto y varios otros episodios de la serie She-Hulk de Marvel para Disney Plus. Coiro también se desempeñará como productora ejecutiva en el programa”.

La escritora Jessica Gao, con experiencia en la serie animada Rick And Morty, fue contratada para liderar la sala de guionistas de esta serie, que abordará las peripecias de Jennifer Walters, la abogada que es parte de la familia de Bruce Banner y que recibe sus poderes tras una transfusión de sangre de emergencia por parte de su primo.

Pero a diferencia de lo que sucede con Banner, Walters tiene la capacidad de mantener su personalidad una vez que se transforma en She-Hulk, quien ha sido parte de Los Vengadores.

En Deadline agregan que por ahora no existen detalles sobre la fecha contemplada para esta produccón, pero de todas formas deberán iniciar la búsqueda para dar con una actriz que interprete al rol.

She-Hulk se sumará a series como The Falcon and Winter Soldier, WandaVision y Loki, que ya iniciaron sus trabajos y extenderán el universo de Marvel Studios fuera del cine.