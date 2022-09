Tenoch Huerta sostiene que Namor sería un mutante en el universo de Marvel Studios

Aunque Marvel Studios todavía no divulga su plan para llevar a los X-Men al MCU, un famoso personaje ligado al mundo mutante podría figurar en la siguiente entrega del MCU.

Después de que una variante de Charles Xavier apareciera en Doctor Strange in the Multiverse of Madness y se tanteara que Kamala Khan podría ser una mutante durante los últimos minutos de Ms. Marvel, ahora Tenoch Huerta sostiene que Namor también será un mutante en Black Panther: Wakanda Forever.

Si bien ya se ha anticipado que la versión de Namor del MCU cambiará algunos aspectos de su historia de origen y lo mostrará como el gobernante del reino submarino de Talocan en lugar de Atlantis, Huerta le dijo a Empire que otros elementos del personaje serán como en los cómics, incluyendo el hecho de que Namor sería un mutante.

“Puedes tomar Atlantis de la mitología griega, o puedes adaptarlo de una cultura real”, señaló Huerta.

Aunque Ryan Coogler inicialmente quería tantear a Namor en la escena post-créditos de Black Panther (2018), finalmente el personaje que el director calificó como el “antagonista soñado” recién enterará en juego en Wakanda Forever. Todo por cortesía de la revelación sobre la riqueza y los avances tecnológicos de Wakanda que ocurrió al final de la primera cinta de ese reino.

“Esa decisión pone en peligro a Talocan”, comentó Huerta. “Y Talocan tiene que tomar medidas para protegerse”.

Por ahora se desconoce cómo abordará Black Panther: Wakanda Forever a Namor y si su status como mutante (o semi mutante) se explicará directamente en la película. No obstante, esas preguntas probablemente se comenzarán a resolver de aquí al estreno de la secuela de Black Panther fijado para noviembre de este año.