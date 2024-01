Productores de Beyond the Spider-Verse prometen que la película será una ”conclusión muy satisfactoria”

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse pondrá un fin a las películas protagonizadas por Miles Morales y sus productores, Phil Lord y Chris Miller se han referido recientemente a la conclusión señalando que “será una conclusión muy satisfactoria”.

En el marco de la alfombra roja de los Globos de Oro es que los productores se refirieron a la película en conversación con Deadline, apuntando que esta película “se adentrará aún más en las relaciones emocionales entre Miles, Gwen, Peter B. y los padres de Miles”.

“Lo más interesante para Miles es ¿Cómo lidiar con un sentimiento de traición y convertirlo en algo afirmativo?” apuntó Lord a Deadline. “Y creo que lo que intentamos hacer con estas películas es representar la bondad y mostrar cómo el amor que los personajes de la película tienen por Miles se traduce en su crecimiento y éxito”.

Spider-Man: Beyond the Spider-verse tenía programado su estreno para marzo próximo pero fue retrasada a una fecha por definir.

Esta trilogía de películas comenzó en 2018 con Spider-Man: Into the Spider-Verse y continuó en 2022 con Spider-Man: Across the Spider-Verse.