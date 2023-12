The Day Before pone fecha al cierre de servidores: 22 de enero

The Day Before es sin duda uno de los peores lanzamientos de 2023 y ahora es que ya se conoce cuando cerrarán los servidores del juego: el próximo 22 de enero de 2024.

A través de un comunicado publicado a través de Twitter por la editora del cuestionado título es que mencionaron que “extendemos nuestra gratitud a la comunidad por su apoyo durante la vida del proyecto. Por desgracia, sin un equipo de desarrollo, no tenemos ninguna otra alternativa que cerrar oficialmente el proyecto”.

En la ocasión, también reiteraron que están trabajando en devolver el dinero a quienes compraron el título. “Tal y como se comunicó anteriormente, Mytona, como inversora, ha estado trabajando en colaboración con Steam para facilitar el reembolso a todos los compradores del juego. Para aquellos jugadores que todavía no hayan recibido el reembolso de su compra, Steam hará un reingreso de forma proactiva”.

The Day Before fue anunciado en 2021 y prometía ser una experiencia de supervivencia online, sin embargo tras su lanzamiento el juego no contaba con muchas de las características prometidas, a la vez que se encontraba plagado de bugs y problemas.

El juego se lanzó el 7 de diciembre en formato de Acceso Anticipado, sin embargo a los pocos dias su desarrolladora, Fntastic, anunció su cierre argumentando que el juego había sido “un fracaso económico”, esto a pesar de vender doscientas mil copias.

Tras la serie de polémicas, el estudio ha sido acusado de estafa por algunos jugadores.