The Flash, Black Adam, Doctor Fate y Hawkman se presentan en el nuevo video promocional para las próximas películas de DC

Después de que debido a una publicación de Dwayne Johnson en Instagram varios fanáticos estaban esperando novedades de las películas de DC de cara a la próxima edición del Super Bowl, finalmente durante este viernes Warner Bros dio a conocer el anticipado video promocional enfocado en sus estrenos cinematográficos para este 2022.

Siguiendo al teaser que reveló solo un poquito de los trajes de Black Adam y The Flash, este nuevo video arranca con un repaso de lo que será The Batman antes de dar paso a nuevos acercamientos que incluyen un anticipo de la historia Black Adam y el que por ahora es el mejor vistazo hasta la fecha del traje que lucirá “La Roca” como el enemigo de Shazam. Todo además de acercamientos Aldis Hodge como Hawkman, Noah Centineo como Atom Smasher, Quintessa Swindell como Cyclone y Pierce Brosnan como Dr. Fate.

Y, como si eso no fuese suficiente, por el lado de la película de The Flash no solo aparece el Barry Allen de Ezra Miller listo para la acción con su traje nuevo, sino que también podemos escuchar al Batman de Michael Keaton preguntando por qué el velocista escarlata quiere salvar a un universo en particular siendo que puede visitar tantos mundos distintos por cortesía de sus poderes y el Multiverso.

Además el video también contempla una secuencia con Jason Momoa en el nuevo traje de sigilo que Aquaman lucirá en The Lost Kingdom.

Como pueden notar, este material pretende emocionar a los fanáticos de DC de cara las películas que llegarán en 2022 y, sin más preámbulos, pueden verlo aquí:

The Batman se estrenará en marzo, Black Adam se presentará en julio, el turno de The Flash será en noviembre y Aquaman and The Los Kingdom llegará a los cines en diciembre de este 2022.