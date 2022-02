DC promociona sus películas de 2022 con pequeños acercamientos a los trajes de Flash y Black Adam

Aunque Marvel Studios pretende llenar este 2022 con series y películas, DC no se quedará atrás y tras un 2021 que solo nos entregó a The Suicide Squad durante los próximos meses la compañía no solo planea continuar con series como Peacemaker, Titans, Doom Patrol y las entregas del Arrowverso, sino que también lanzará varias entregas para el cine que incluyen desde la cinta animada de las SuperMascotas hasta películas como The Batman, The Flash, Black Adam y Aquaman and The Lost Kingdom.

Es por ello que durante este jueves Warner Bros decidió remarcar que “2022 es el año de los héroes” para ellos y lanzó un video promocional enfocado en cuatro de las producciones cinematográficas de DC para este año.

Naturalmente el video arranca con The Batman, la película protagonizada por Robert Pattinson que se estrenará el próximo mes de marzo. Pero como ya hemos visto hartas cosas de la nueva cinta del hombre murciélago lo más llamativo viene a continuación y es que de la mano del logo de DC se revelan dos nuevos acercamientos a los trajes que lucirán Dwayne Johnson como Black Adam y Ezra Miller como The Flash en sus respectivas películas.

El traje de Black Adam es negro con detalles en colores metálicos y llamativas amarras en las muñecas y la cintura.

Todo mientras que el traje de The Flash aparnetemente no tiene un cinturón ni un soporte que cubra la mandíbula de Barry Allen, pero incluye un rojo vibrante y las benditas botas doradas.

Y aunque el traje de Aquaman y Batman no son novedades, pueden ver el video completo aquí:

Mientras The Batman llegará en marzo, Black Adam se presentará en julio, el turno de The Flash será en noviembre y Aquaman and The Los Kingdom llegará a los cines en diciembre.