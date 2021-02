Tom Holland aseguró que Spider-Man 3 tendrá uno de los mejores momentos de su carrera

Parece que Tom Holland está muy satisfecho con el trabajo que está realizando en la próxima película de Spider-Man. Si bien el actor no ha entregado muchos detalles sobre lo que pasará en la secuela de Spider-Man: Far From Home, durante este fin de semana el intérprete de Peter Parker compartió una llamativa foto de las filmaciones de la película.

Mediante su cuenta personal de Instagram, Holland publicó una foto donde aparecer con el traje de Spidey mientras sostiene a su hermano menor, Harry Holland, en sus hombros.

Pero lo más llamativo no es la presencia del hermano del actor en el set, sino que en la descripción de la publicación el responsable de dar vida Spidey comentó que la nueva película tendría uno de los mejores momentos de su carrera.

“Hoy fue uno de los momentos más destacados de mi carrera. Para aquellos de ustedes que estuvieron allí, saben de lo que estoy hablando y para aquellos de ustedes que no estuvieron ¡es mejor que se abrochen el cinturón!”, escribió Tom Holland.

Por supuesto, a estas alturas se desconoce cuál fue el momento particularmente memorable para Holland, aunque con todos los rumores en torno a Spider-Man 3 obviamente no faltarán las especulaciones al respecto.

En ese sentido, cabe señalar que durante la semana pasada también surgieron fotos del set que muestran al actor en un traje de captura de movimiento como aquel que se utiliza para dar vida al Iron-Spider. Todo mientras se logra apreciar a un cartel de Spider-Man con el traje de Homecoming en el fondo.

Y aunque por ahora solo podemos especular en base a esos antecedentes, desde el portal Variety prometen que Holland “tanteará y establecerá expectativas” para la nueva película de Spider-Man en una entrevista con su podcast Variety Awards Circuit que será revelada este 4 de febrero.

La secuela de Spider-Man: Far From Home será dirigida por Jon Watts y, además de Holland en el papel del héroe titular, contará con Marisa Tomei como la tía May, Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Ned, Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina como Doctor Octopus y Benedict Cumberbatch como Doctor Strange.

Si bien todo puede cambiar debido a la pandemia, actualmente la nueva película de Spider-Man pretende estrenarse en diciembre de este año.