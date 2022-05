Sam Raimi defendió el baile de Peter Parker en Spider-Man 3

Para bien o para mal una de las escenas más memorables de Spider-Man 3 es aquella secuencia donde Peter Parker (Tobey Maguire) baila al ritmo de “People Get Up And Drive Your Funky Soul”. Y es que, años después del estreno de esa película de 2007, ese momento sigue inspirado memes, playlists y hasta recreaciones virales.

Así, aunque hay quienes siguen criticando esa parte de Spider-Man 3 pese al sitio que ya tiene en la cultura pop, Sam Raimi mantiene su férrea defensa de los pasos de baile de Spidey.

En una entrevista con Fandom en el contexto del estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el director fue consultado sobre la popularidad y bromas que ha generado ese momento.

“Bueno, en realidad, queríamos que fuera divertido. Era la versión de Peter Parker- este niño aburrido- de cómo debe ser ser su yo malvado. Pero está tan azotado, está tan fuera de sí, que esa es su opinión”, dijo Raimi. “Y eso no fue bien recibido por la audiencia. Pero eso es lo que estábamos tratando de hacer. Así que no me sorprende que la gente... ¡Me alegro de que la gente lo encuentre gracioso! Queríamos que fuera divertido”.

Es decir, aunque Raimi ha reiterado que no quedó conforme con el resultado de Spider-Man 3 y quería enmendar las cosas con la Spider-Man 4 que nunca pudo realizar, parece que al igual que muchos fanáticos el reparo del director no está en aquella escena del malvado Peter Parker bailarín.