Sam Raimi está “completamente abierto” a dirigir una Spider-Man 4 protagonizada por Tobey Maguire

Desde que Spider-Man: No Way Home llegó a los cines en diciembre de 2021, a través de redes sociales se han multiplicado las campañas y peticiones de los fans para la potencial realización de una Spider-Man 4 protagonizada por Tobey Maguire.

Pero mientras el futuro oficial de Spidey en la pantalla grande aparentemente seguirá dictado por la versión del personaje encarnada por Tom Holland, recientemente Sam Raimi reafirmó que estaría dispuesto a continuar la trilogía arácnida que inició con Spider-Man por allá en 2022.

En el contexto de una entrevista con el canal Moviepilot durante la promoción de su nueva película, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Raimi respaldó sus comentarios previos sobre la posibilidad de concretar Spider-Man 4.

“No pensé que fuera posible, pero después de volver a (Multiverse of Madness), me di cuenta de que, como Doctor Strange se da cuenta, ahora todo es posible”, dijo Raimi comparando su experiencia con lo que vivirá Stephen Strange en la nueva película de Marvel Studios. “Así que estoy completamente abierto a ello”.

Aunque Spider-Man 4 fue una posibilidad durante un tiempo e incluso se desarrollaron varios puntos de su propuesta y se estableció una fecha para su debut, el proyecto que también sería dirigido por Raimi no consiguió seguir adelante y en última instancia Sony optó por reiniciar la franquicia con Andrew Garfield como el protagonista de The Amazing Spider-Man.

“Teníamos un guión hace años y estábamos trabajando activamente en la pre-producción”, contó Raimi al ser consultado sobre los avances que alcanzó a hacer en Spider-Man 4 durante la misma entrevista con Moviepilot. “Es solo que se convirtió en una cosa donde había un plazo límite y yo no quería hacer algo que fuese menos que genial. Pensaba que me había comprometido un poco en Spider-Man 3 y realmente quería reembolsar a la audiencia en Spider-Man 4, hacer la mejor Spider-Man de todas. (Pero) no podía tener el guión listo en ese plazo de tiempo, entonces le dije a Sony: ‘Creo que es mejor si siguen adelante con su plan para otra historia de Spider-Man porque no quiero decepcionar a la audiencia’”.

Pero claro aunque por ahora no habrían planes para desarrollar una cuarta cinta de Spidey con Maguire y Raimi, como bien dijo el director anteriormente, el recurso del Multiverso que ahora está al centro de las películas de superhéroes ciertamente abre una posibilidad que quizás antes no estaba.