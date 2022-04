Sam Raimi considera que la posibilidad de realizar Spider-Man 4 con Tobey Maguire “suena hermosa”

Aunque en estos momentos todo apunta a que las aventuras de Spider-Man en el terreno live-action continuarán de la mano de una cuarta película en solitario protagonizada por Tom Holland como Peter Parker, desde el estreno de Spider-Man: No Way Home no han sido pocos los fanáticos que se han ilusionado con la potencial realización de una Spider-Man 4 con Tobey Maguire o una The Amazing Spider-Man 3 con Andrew Garfield.

En ese sentido, mientras recientemente Garfield aseguró que no hay planes para una nueva cinta de “Peter 3″, Sam Raimi fue un poco más optimista sobre la potencial realización de Spider-Man 4.

El director que comandó la trilogía protagonizada por Maguire hará su debut en las producciones del universo de Marvel Studios con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la nueva cinta sobre Stephen Strange que pretende seguir dando rienda suelta a las historias del Multiverso.

En ese sentido, al conversar sobre esa película con Fandango, Raimi apuntó precisamente a ese concepto para indicar que no puede descartar de plano la opción de concretar Spider-Man 4. De hecho, el director tanteó que esa idea la gustaría.

“Me di cuenta después de hacer Doctor Strange que todo es posible, realmente cualquier cosa en el universo Marvel, cualquier equipo. Amo a Toby. Me encanta Kirsten Dunst. Creo que todas las cosas son posibles”, dijo Raimi. “Realmente no tengo una historia o un plan. No sé si Marvel estaría interesado en eso en este momento. No sé cuáles son sus pensamientos al respecto. Realmente no he perseguido eso. Pero suena hermoso. Incluso si no fuera una película de Spider-Man, me encantaría volver a trabajar con Tobey, en un papel diferente”.

Como bien señaló Raimi actualmente no hay planes para una potencial Spider-Man 4 con Maguire e incluso actualmente se desconoce si el director de Evil Dead seguirá vinculado al MCU después de que Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegue a los cines a comienzos de mayo. Pero claro, a estas alturas ese tipo de cosas no parecen imposibles para la popular franquicia de las adaptaciones de Marvel.