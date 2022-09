Un one-shot escrito por Mark Waid explorará al nuevo Multiverso de DC que surgió a partir de Dark Crisis on Infinite Earths

Cuando falta poco menos de un mes para la publicación del quinto número de Dark Crisis, DC anunció un nuevo one-shot complementario para su evento que pretende posicionarse como una secuela de Crisis en Tierras Infinitas.

Previamente DC había lanzado algunos one-shots de Dark Crisis centrados en los mundos de pesadilla en los que la Liga de la Justicia quedó atrapada después del ataque de Pariah. Sin embargo, ahora la editorial profundizará en otra arista de su nuevo evento y, tomando como punto de partida el nacimiento de un nuevo Multiverso en Dark Crisis on Infinite Earths #4, DC anunció a Dark Crisis: Big Bang #1.

Ese one-shot será escrito por Mark Waid y, como pueden imaginar, se dedicará a explorar los distintos mundos que conforman al nuevo Multiverso de DC.

Pero ¿qué Tierras estarán incluidas en esta publicación? Si bien la respuesta definitiva llegará con el lanzamiento de Dark Crisis: Big Bang #1, el anuncio publicado por CBR anticipa que el nuevo Multiverso incluirá a mundos que han sido el foco de otros títulos recientes de DC como Jurassic League, DC: Mech, Dark Knights of Steel, Batman ‘89 e incluso Aquaman: Andromeda.

“Después de los eventos monumentales de Dark Crisis on Infinite Earths #4, Pariah ha resucitado con éxito al Multiverso infinito... y toda la realidad todavía se tambalea por el evento. Dark Crisis: Big Bang #1 es un viaje inquietante a través de estas realidades recién reformadas, desde The Jurassic League hasta DC: Mech... desde Dark Knights of Steel hasta Batman’89 y viceversa... en una locura de estrellas invitadas”, dice la sinopsis del título.

Dark Crisis: Big Bang #1 será escrito por Mark Waid y contará con ilustraciones de Dan Jurgens y otros artistas.

“Dark Crisis: Big Bang es una celebración de los casi noventa años de imaginación e invención de DC”, dijo Waid. “A su manera, es mi propia carta de amor personal al Universo DC, mi forma de ayudar a los nuevos lectores a descubrir, y a los fanáticos de toda la vida, a redescubrir, toda su vitalidad y emoción”.

La portada principal de Dark Crisis: Big Bang #1 fue realizada por Mikel Janín y puedes verla a continuación.

Dark Crisis: Big Bang #1 será lanzado el 13 de diciembre en Estados Unidos.