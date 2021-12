Un rumor dice que el primer tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness sería lanzado con Spider-Man: No Way Home

Pese a que todavía faltan varios meses para el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la versión del Hechicero Supremo interpretada por Benedict Cumberbatch regresará al cine esta semana en Spider-Man: No Way Home.

Pero aunque la presencia de Strange en la próxima película de Spider-Man no es un antecedente nuevo e incluso el personaje ha contado con una presencia prominente en los adelantos y afiches aquella cinta, un nuevo rumor clama que los fanáticos podrán ver aún más del hechicero en el marco de las funciones de No Way Home.

Después de todo, el rumor impulsado por el portal Cinema Reviewed clama que el primer tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness sería lanzado como una de las escenas post-créditos de Spider-Man: No Way Home.

“Exclusivo: ¡Las fuentes de Cinema Review se enorgullecen de informar que el avance de Doctor Strange in the Multiverse of Madness será en realidad la segunda escena post-créditos de Spider-Man: No Way Home! No sabemos cuándo se lanzará públicamente el tráiler”, señaló Cinema Reviewed mediante Twitter.

Aquel rumor no tardó en tomar impulso y otros supuestos filtradores como Big Screen Leaks saltaron a respaldar aquella información e incluso apuntaron a que personajes Gargantos, America Chavez y Doctor Strange serían parte del tráiler.

Pero ¿podría lanzar Marvel Studios el tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness tras Spider-Man: No Way Home? Considerando que algunos elementos de la cinta de Spidey fueron ajustados por el retraso en el estreno de las nuevas aventuras de Strange y cómo ambas cintas tratarán el tema el Multiverso, aquella estrategia no parece descabellada.

Además esto tampoco sería un movimiento sin precedentes para el MCU. Después de todo, en 2011 y tras Captain America: The First Avenger también se incluyó un tráiler de The Avengers.

Pero por ahora no hay nada confirmado y de hecho la única referencia que ha hecho Disney a este rumor llegó por parte de Asad Ayaz, el presidente de marketing de la Casa de Mickey Mouse, quien respondió un tweet al respecto con un simple “Qué”.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará en mayo de 2022 y Spider-Man: No Way Home comenzará sus funciones este 15 de diciembre.