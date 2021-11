El guión de Spider-Man: No Way Home fue reescrito debido al retraso en el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Si todo hubiese marchado de acuerdo a los planes originales de Marvel Studios y Sony, Spider-Man: No Way Home ya sería cosa del pasado al igual que películas como la secuela de Doctor Strange y Thor 4. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 obligó a los estudios a ajustar su proyectos y mientras la próxima cinta de Spidey llegará en menos de un mes al cine, recientemente el regreso de Doctor Strange a la pantalla grande fue aplazado hasta mayo de 2022.

Dada la naturaleza interconectada entre las películas y series del MCU, el retraso en el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness debido a la pandemia no solo implicó una espera mayor para los fanáticos del Hechicero Supremo, sino que también habría provocado importantes cambios en el guión de Spider-Man: No Way Home.

Como ya han dejado en claro el póster y los tráilers de Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange será una figura clave en esa película porque Peter acudirá ante él para que realice un hechizo con el fin de que todos olviden que es Spider-Man. No obstante, el complejo encantamiento no resultará bien y desatará un caos en el Multiverso que llevará a villanos como Doc Ock, Lizard, Green Goblin, Sandman y Electro al MCU.

Pero aunque esas son las bases que conocemos ahora, en una reciente entrevista con GQ el propio Tom Holland reveló que No Way Home tuvo que ajustar su guión en varias oportunidades simplemente porque el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness fue postergado y ahora la nueva película del arácnido debutará antes que esa secuela.

De hecho, Holland aseguró que el guión se reescribía casi a diario. “Podrías preguntarle al director, ‘¿Qué sucede en el tercer acto?’ Y su respuesta sería, ‘Todavía estoy tratando de resolverlo’”, señaló el actor.

Y al parecer esos cambios no fueron menores, porque Holland comentó que incluso durante el rodaje insistió para que se ajustara el final de la cinta.

“Seguía deteniéndome y diciendo: ‘Lo siento mucho, simplemente no creo lo que estoy diciendo’”, contó Holland. “(Le dije al director Jon Watts) ‘No soy yo’. La escena estaba mal. Nos sentamos, lo revisamos y se nos ocurrió una nueva idea. Luego se la presentamos a los escritores, ellos la reescribieron y funciona muy bien”.

Por ahora no está claro qué implica esa escena que estaría al final de a película, no obstante, cabe señalar que Spider-Man: No Way Home contemplará el regreso de varios villanos de las franquicias anteriores de Spidey (y posiblemente Tobey Maguire y Andrew Garfield como sus respectivas versiones de Spider-Man si quieren creer en los rumores). Y aunque eso ha sido uno de los principales ganchos de esta cinta, al parecer también implicó un importante desafío logístico.

“Algunas personas estaban tratando de descifrar si querían hacerlo, y los necesitábamos todos o ninguno”, dijo Holland.

Spider-Man: No Way Home se estrenará el 16 de diciembre y probablemente tras su debut comiencen a surgir detalles respecto a qué aspectos de la trama tuvieron que cambiar debido al retraso del estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.