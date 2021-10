Cinco películas de Marvel Studios retrasaron su estreno para los próximos años

Una serie de películas de Marvel Studios han movido sus fechas de lanzamiento previamente anunciadas.

La primera afectada es Doctor Strange: In The Multiverse of Madness, que pasó del 25 de marzo de 2022 al 6 de mayo del mismo año.

Otra de las afectadas es Thor: Love and Thunder, que pasará del 6 de mayo de 2022 al 8 de julio de ese año.

No son las únicas películas afectadas, ya que todos los movimientos generaron un efecto dominó en la grilla de estreno. Black Panther: Wanka Forever pasará del 8 de julio de 2022 al 11 de noviembre.

En tanto, The Marvels, que es la próxima película de la Capitana Marvel, pasará desde el 11 de noviembre de 2022 al 17 de febrero de 2023. Finalmente, Ant-Man and the Wasp: Quantumania será trasladada desde el 17 de febrero de 2023 al 28 de julio de 2023.

La única película que por ahora no ha sido movida en su estreno es Guardians of the Galaxy Vol. 3, ya que por ahora mantiene un lanzamiento fijo para mayo de 2023. Pero eso obviamente podría cambiar.

Además de esas películas, el conglomerado Disney también movió el estreno de Indiana Jones 5 en casi un año. Esa película pasará del 29 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023.