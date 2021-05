Una adaptación de God of War no está en los planes a corto plazo de Sony

Sony está trabajando en varias adaptaciones de distintos videojuegos que han llegado a las consolas de PlayStation. Pero mientras la compañía efectivamente está involucrada en proyectos como la película de Uncharted y la serie de The Last of Us, por ahora no estaría planificando una producción basada en God of War.

Pese a que tiempo atrás comenzó a circular un rumor que indicaba que Sony supuestamente estaba haciendo una película de la saga de Kratos, en un reciente artículo de The New York Times sobre el desarrollo de distintos proyectos basados en videojuegos, un portavoz de Sony aseguró que “al menos no en el corto plazo” no están pensando en adaptaciones de God of War.

Por supuesto, esto no implica que nunca habrá una serie o una película de God of War. Pero, aunque esta franquicia ciertamente se podría traducir a otros medios, por ahora su futuro inmediato seguiría en el mundo de los videojuegos con el anticipado God of War: Ragnarok.

No obstante, mientras por ahora no habrían planes para llevar a God of War al cine o a la televisión, Sony está trabajando en otros proyectos como las mencionadas producciones de Uncharted y The Last of Us, además de proyectos de Ghost of Tsushima y Twisted Metal.