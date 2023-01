Mindy Kaling confirmó que no volverá como Desagrado para Intensa-Mente 2

Uno de los puntos más llamativos del anuncio de Intensa-Mente 2 (Inside Out 2) en el contexto de la edición más reciente de la D23 fue que hasta ese momento el elenco de la película solo contemplaba el retorno de Amy Poehler como Alegría y no se detalló nada sobre el resto de las emociones que figuraron en la película de 2015.

Pero aunque Pixar todavía no aclara qué emociones acompañarán a Alegría en la película enfocada en una Riley adolescente, recientemente Mindy Kaling confirmó durante una entrevista con el portal The Wrap que por ahora no está contemplado su regreso como Desagrado.

“La pasé muy bien trabajando en ‘Intensa-Mente’ y estoy segura de que ‘Intensa-Mente 2′ será genial. Pero no estoy trabajando en eso”, dijo Kaling.

The Wrap destaca que la actriz remarcó que no está vinculada por ahora a Intensa-Mente 2 y por ende existiría la posibilidad de que Desagrado figure en la versión final de la película. Después de todo, uno de los primeros reportes sobre esta cinta señaló que Mindy Kaling y Bill Hader no volverían como Desagrado y Temor debido a una mala oferta.

Intensa-Mente 2 será dirigida por Kelsey Mann (Party Central) y se estrenará en cines durante 2024.