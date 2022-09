Es oficial: Intensa-Mente 2 llegará en 2024

Tal y como se había anticipado, este viernes Pixar aprovechó su panel en la D23 para anunciar que realizará una secuela de Intensa-Mente (o Inside Out como es conocida en inglés).

Esta nueva película no será dirigida por Pete Docter, el responsable de la apuesta original y quien ahora es el mandamás de Pixar, sino que será comandada por Kelsey Mann (del corto Party Central). Todo mientras que su elenco no contará con todas las emociones de Intensa-Mente y hasta ahora solo se ha confirmado que Amy Poehler volverá como Alegría (un reporte previo indicó que Mindy Kaling y Bill Hader no volverían como Desagrado y Temor debido a una mala oferta).

En cuanto a la trama esta película retomaría la historia de Riley, pero ahora la protagonista sería una adolescente y por ende se presentarían nuevas emociones.

Intensa-Mente 2 se estrenará en cines a mediados de 2024.