“No lo llames God of War”: Creador original de la saga critica el giro del personaje en los últimos juegos

God of War ha dado un giro para presentar a un Kratos más humano, sin embargo el cambio en el personaje no le ha agradado al creador original, David Jaffe, quien a través de Youtube criticó a Santa Monica Studio por el rumbo que está tomando la saga en las últimas entregas.

“Se podría decir que muchos de los proyectos de nuestros juegos y la forma en que los enfocamos reflejan un poco también las personalidades y experiencias personales del estudio. En los juegos anteriores de la época griega, quizá fueran nuestros años universitarios; y ahora, todos hemos crecido y tenemos nuestras propias familias. Intentamos reflejar esas experiencias personales también a través de Kratos y de algunos de los otros personajes con los que interactúa, por supuesto”, mencionó en un principio el creativo, agregando que le gustó el God of War de 2018, pero no Ragnarok.

Según siguió, comparó lo ocurrido con el personaje con personajes como Indiana Jones señalando que “No quiero que estos personajes crezcan, no me importa lo que estén pasando en el estudio”.

“Si vas a crear una nueva IP o vas a incorporar un personaje al lore de God of War y ese personaje está lidiando con tus problemas, que muchos de vosotros, chicos y chicas del estudio, han enfrentado, eso es maravilloso, pero no tomes al personaje de Kratos o a Indiana Jones y digas: ‘¿Sabes qué?, soy Steven Spielberg, soy mayor ahora y realmente me gusta la familia y quiero contar historias sobre padres e hijos’. ¡No, eso no es lo que es este personaje, ya sea Indy o Kratos!”, mencionó.

Finalmente el creativo apuntó que alguien debería decirle que no al estudio para algunas cosas, mencionando que el personaje no debería salirse de lo que es. “Tienes que hacer todo eso dentro del terreno que dice, esto es lo que es God of War, esto es lo que es Indiana Jones, y si quieres hacer algo que no sea eso, está bien, pero no lo llames God of War y no llames Indiana Jones”.