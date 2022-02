Vean el tráiler de Hustle, la película producida por Lebron James y protagonizada por Adam Sandler

Producida por Lebron James, Hustle, es la nueva película para la que este viernes Netflix presentó un adelanto. El filme cuenta la historia de un cazatalentos fracasado interpretado por Adam Sandler, que descubre a un nuevo atleta estrella (Juancho Hernangómez), pero que tiene un pasado difícil en el basquetbol de España. En Estados Unidos, la pareja demostrará que tienen lo necesario para triunfar en la NBA.

En el reparto de Hustle, también están Queen Latifah, Ben Foster, Kenny Smith, Ainhoa Pillet, Raul Castillo, Jordan Elizabeth Hull, Maria Botto, Heidi Gardner y Robert Duvall. Por su parte, Hernangómez, quien es jugador de los Utah Jazz de la NBA, hará su debut en la actuación.

La película está dirigida por Jeremiah Zagar, conocido por el drama estadounidense del 2018, We The Animals. En el guion están Taylor Materne y Will Fetters.

Desde el 2014, Sandler firmó un contrato con Netflix para producir películas como The Ridiculous 6, The Do-Over, Sandy Wexler y The Meyerowitz Stories. Luego extendió su contrato trabajando en filmes como The Week Of, Murder Mystery, Hubie Halloween, y el especial de comedia musical de 2018 100% Fresh.

Mira el tráiler a continuación:

Hustle llegará a Netflix el 10 de junio de este año.