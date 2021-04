M.O.M: Mother of Madness, el nuevo cómic de Emilia Clarke

La actriz Emilia Clarke (Game of Thrones) reveló hoy su nuevo cómic M.O.M: Mother of Madness, realizado para Image Comics, el cual es co escrito junto a Marguerite Bennett e ilustrado por Leila Leiz.

En conversación con Entertainment Weekly, la actriz explicó que es una historia de superhéroes con un humor similar a Deadpool y un enfoque feminista que presenta a una madre soltera llamada Maya que obtiene superpoderes y lucha contra una red de tráfico humano.

Aunque no detalló qué habilidades tendrá la protagonista, Clarke tanteó que “puede hacer un montón de cosas en ciertos momentos del mes. Puede hacer todas esas cosas geniales, pero todas vienen del hecho de que ella es una mujer que tiene un ciclo menstrual. Pensé que sería genial tener todas esas cosas que a las mujeres no les gusta de ellas mismas, darlas vuelta y hacer que eso sea lo que la haga superhumana”.

La idea de la serie surgió de una conversación en broma con amigos que tomó vuelo, así como de la propia experiencia de la actriz como fanática de los superhéroes, en donde muchas veces se vio excluida por ser mujer o le costó encontrar personajes identificables. “Siempre decimos que las madres son superhéroes, y yo dije ¿y si lo fueran? ¿Y si fueran legítimamente superhéroes? Maya ha tenido una vida difícil y se encuentra en un lugar en donde odia todo lo que la hace única y se siente avergonzada. Es solo descubriendo sus poderes que encuentra verdadera aceptación por quien es ella”, explica.

La miniserie de tres números comenzará a publicarse el 21 de julio y desde Entertainment Weekly presentaron un vistazo previo que pueden ver a continuación.