What We Do in the Shadows aseguró su tercera temporada

Prepárense porque las aventuras de Laszlo, Nandor, Nadja, Guillermo y Colin están lejos de llegar a su fin.

De acuerdo a The Hollwyood Reporter, durante este viernes FX decidió renovar What We Do in the Shadows para una tercera temporada.

Obviamente, mientras el segundo ciclo todavía no termina, aún no hay detalles sobre lo que traerá la historia de esta nueva tanda de episodios. Sin embargo, THR precisa que esta renovación se produjo gracias a las buenas cifras de audiencia que ha recibido la segunda temporada en Estados Unidos.

Particularmente el medio dice que la audiencia de la serie incrementó en un 25% respecto a su primera temporada. Algo que de seguro tiene feliz a FX y su nueva compañía matriz, Disney.

What We Do in the Shadows está basada en la película homónima de 2014 dirigida por Taika Waititi y Jemaine Clement, quienes además se desempeñan como productores ejecutivos de la serie protagonizada por Kayvan Novak, Natasia Demetriou, Matt Berry, Mark Proksch y Harvey Guillén.