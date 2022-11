World of Warcraf, Diablo y otros juegos de Blizzard dejarán de estar disponibles en China

Varios de los juegos de Blizzard dejarán de estar disponibles en China luego de que la desarrolladora no llegará a un acuerdo con NetEase para la licencia de sus juegos.

Según dio a conocer desde la desarrolladora a través de un comunicado “Blizzard Entertainment tiene acuerdos de licencia con NetEase desde 2008, que cubren la publicación de estos títulos de Blizzard en China. Las dos partes no han llegado a un acuerdo para renovar los acuerdos que sea consistente con los principios operativos y compromisos de Blizzard con jugadores y empleados, y los acuerdos expirarán en enero de 2023″.

Los juegos afectados son World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft III: Reforged, Overwatch, la serie StarCraft, Diablo III y Heroes of the Storm, juegos que además suspenderán su venta en los próximos días y finalizarán su servicio en enero de 2023.

“Estamos inmensamente agradecidos por la pasión que nuestra comunidad china ha demostrado durante los casi 20 años que llevamos trayendo nuestros juegos a China a través de NetEase y otros socios”, dijo Mike Ybarra, presidente de Blizzard Entertainment, a la vez que agregó que “estamos buscando alternativas para que nuestros juegos vuelvan a estar disponibles para los jugadores en el futuro”.