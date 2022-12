Oswald el Conejo Animado, la creación de Walt Disney que precedió a Mickey, protagoniza su primer corto en décadas

Aunque la vida de Walt Disney cambió para siempre con la creación de Mickey Mouse, antes del famoso ratón tuvo otra creación: Oswald el conejo afortunado, un personaje que realizado para Universal Pictures, instalándose como uno de los primeros grandes éxitos animados al protagonizar una serie de cortos en 1927.

Sin embargo, Disney perdió el control del personaje, dando pie a una historia marcada por los contrastes. Aunque Oswald comenzó teniendo merchandising antes que cualquier creación de Walt, posteriormente fue quedando en el olvido paulatinamente mientras que Mickey, creado un año después del surgimiento del conejo, explotó en popularidad hasta instalarse como la mascota de un imperio de animación.

Pero a pesar de que Oswald quedó en control de Universal por décadas, quedando fuera de todo foco en el camino, durante el año 2006 se concretó un llamativo intercambio: el contrato del comentarista deportivo Al Michaels pasó al conglomerado NBCUniversal a cambio del conejo afortunado.

A partir de ahí, Oswald debutó en los Parques de Disney y ha contado con algunas apariciones esporádicas en múltiples medios, incluyendo pequeños cameos en películas como Big Hero Six o Doctor Strange in the Multiverse of Madness, aunque recién ahora se lleva a cabo una nueva creación animada que lo tiene como protagonista.

Titulado como “Oswald el Conejo Afortunado”, el canal oficial de Walt Disney Animation Studios presentó el primer cortometraje de Oswald en casi 80 años, ya que su última aventura animada fue realizada por Walter Lantz en 1943.

Ahora, a cargo del animador Eric Goldberg, quien co-dirigió Pocahontas, el nuevo corto sigue el estilo de los dibujos animados de hace un siglo, por lo que no tiene diálogos y su presentación es en blanco y negro.

Véanlo a continuación.