Ya hay actores para interpretar a Shao Kahn y Sindel en Mortal Kombat 2

Según informa Deadline, cuatro actores más se han unido al elenco de la planeada secuela cinematográfica de Mortal Kombat.

Martyn Ford, conocido por su imponente físico y su participación en F9: The Fast Saga, interpretará al poderoso emperador de Outworld, Shao Kahn. En tanto, Ana Thu Nguyen dará vida a Sindel, la esposa de Kahn

Damon Herriman, quien tuvo un pequeño rol en Once Upon a Time in Hollywood, ha sido seleccionado por su parte para interpretar al temido hechicero Quan Chi. Y, finalmente, Desmond Chiam, conocido por su trabajo en Joy Ride, asumirá el papel de Jerrod, quien fuera el Rey de Edenia y estuvo casado con Sindel hasta que sus guerreros perdieron en el torneo Mortal Kombat. Esto implicaría que veremos un flashback que revelará la caída de Jerrod.

Previamente se dio a conocer que Karl Urban, conocido por su papel en la exitosa serie The Boys, ha sido elegido para interpretar a Johnny Cage y Adeline Rudolph, reconocida por su participación en Chilling Adventures of Sabrina,seráa la princesa Kitana. Además, Tati Gabrielle asumirá el papel de Jade.

Simon McQuoid dirigirá esta secuela tras hacerse cargo de la primera entrega.