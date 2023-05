Adeline Rudolph será la nueva versión de Kitana en el cine

La anunciada secuela de la nueva versión cinematográfica de Mortal Kombat sigue tomando forma, con la confirmación de una actriz para el rol de Kitana.

Adeline Rudolph, quien previamente participó en la serie Chilling Adventures of Sabrina, tendrá la tarea de interpretar a la clásica princesa del reino de Edenia e hijastra del emperador Shao Khan. En los videojuegos, termina enamorándose de Liu Kang.

THR indica que la actriz ya está confirmada para asumir el rol del personaje que debutó en el clásico videojuego Mortal Kopmbat II.

Recientemente se anunció que Tati Gabrielle interpretará a la ninja Jade, mientras que Karl Urban (The Boys) será el nuevo Johnny Cage.

Simon McQuoid volverá como director de Mortal Kombat 2 tras trabajar en la película anterior, con un guión que estará a cargo de Jeremy Slater (Moon Knight).