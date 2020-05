YouTube bajó al nuevo documental patrocinado por Michael Moore que cuestiona a ambientalistas y energías renovables

La nueva obra producida por el controvertido Michael Moore, el documental Planet of the Humans, fue bajado por Youtube tras una queja de infracción a los derechos de autor.

La reclamación fue concretada por el fotógrafo Toby Smith, quien dejó en claro que llevó a cabo la acción debido a que no estaba de acuerdo en que su trabajo fuese parte del controvertido documental, que fue liberado de forma gratuita y ya ha acumula más de 8 millones de visualizaciones.

Planet of the Humans plantea que la energía verde no puede resolver el problema del agotamiento de los recursos por parte de la humanidad, pues aquello sería insostenible ante la condición finita de nuestro planeta. Al mismo tiempo, postula que la denominada energía verde, como la solar, no es realmente sostenible o renovable.

“No estoy de acuerdo con su mensaje y no me gusta el uso engañoso de datos en su narrativa”, explicó Smith a The Guardian sobre su postura ante el documental que hacía uso de algunos segundos de uno de sus videos, llamado Rare Earthenware.

Por su parte, el director de Planet of the Humans, Jeff Gibbs, desmintió que exista una infracción y acusó una censura.

“Este intento de derribar nuestra película y evitar que el público la vea es un acto de censura flagrante por parte de los críticos políticos de Planet of the Humans. Es un mal uso de la ley de derechos de autor el cerrar a una película que ha abierto una conversación seria sobre cómo partes del movimiento ambientalista se han acostado con Wall Street”, planteó a The Verge.

Sin embargo, Smith postula que el hecho de estar acreditado en la película no representa un uso legítimo de sus imágenes, que presentan a una mina de carbón en Mongolia, ya que clama que el documental retuerce el objetivo original para calzarlo dentro de su narrativa.

Por ahora el documental no puede verse en Youtube, aunque circulan copias.