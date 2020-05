YouTube retira el documental Planet of Humans producido por Michael Moore

El pasado 22 de abril, específicamente para el Día de la Tierra, Michael Moore causó polémica con su nueva producción. Publicado en YouTube, el documental Planet of the Humans cuestiona el uso de las energías renovables como soluciones a la crisi climática, y señala que “el capitalismo ha conseguido apoderarse del movimiento por el clima”.

Dirigida por Jeff Gibbs y con Moore como productor ejecutivo, la película fue removida de Youtube debido a un reclamo por infracción de derechos de autor presentado por Toby Smith, un fotógrafo ambiental británico.

“Fui directamente a YouTube en lugar de acercarme a los cineastas porque no estaba interesado en la negociación. No apoyo el documental, no estoy de acuerdo con su mensaje y no me gusta el uso engañoso de los hechos en su narrativa”, señaló Smith, quien presentó el reclamo el 23 de mayo, tras darse cuenta de que en el documental se usaron varios segundos de su proyecto Rare Earthenware.

Los realizadores niegan haber violado los derechos de autor y acusan a YouTube de censurar el documental. “Este intento de derribar nuestra película y evitar que el público la vea es un acto de censura flagrante por parte de los críticos políticos de Planet of the Humans. Es un mal uso de la ley de derechos de autor cerrar una película que ha abierto una conversación seria sobre cómo partes del movimiento ecologista se han acostado con Wall Street y los llamados ‘capitalistas verdes’. No hay absolutamente ninguna violación de derechos de autor en mi película. Este es solo otro intento de quienes se oponen a la película para subvertir el derecho a la libertad de expresión ", dijo Jeff Gibbs, director del documental.

El proyecto del fotógrafo Toby Smith trata sobre el viaje de minerales de tierras raras de Mongolia Interior. El autor los derechos de sus imágenes ya que no quería que su trabajo fuera asociado a las temáticas del documental que no aprueba.

El documental Planet of Humans fue fuertemente criticado por los ambientalistas. “Es desmoralizador el daño que este filme hace en este momento cuando mucha gente está preparada para un cambio profundo”, señaló en su momento la periodista canadiense Naomi Klein.

El cineasta y activista medioambiental Josh Fox también tuvo una postura adversa. En su opinión, el documental “ignora los avances científicos y políticos en energía, minimiza o denuncia las campañas climáticas y de combustibles fósiles y emplea técnicas engañosas de desinformación para entregar un mensaje profundamente cínico y erróneo”.

Por ahora el link de Youtube donde se aloja el documental está fuera de funcionamiento y con un mensaje que dice: “Este video ya no está disponible debido a un reclamo por incumplimiento de los derechos de autor por parte de un tercero”.