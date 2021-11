¿Cuánto ganaron por segundo en 2020 las marcas de autos más importantes del mundo?

Informe de la consultora USWitch dio a conocer las ganancias que tuvieron los principales fabricantes automotrices del mundo durante el año 2020.

A pesar de la pandemia y de los devastadores efectos, la empresa británica llegó a un llamativo resultado, en base a informaciones que se dan a conocer públicamente, como lo es la entrega de beneficios de las marcas.

Tomando esos datos, USWitch los reunió y los puso en una tabla para hacernos ver el dinero que ganan desde un período anual hasta lo que se embolsan por segundo.

Según el estudio, Toyota lidera los beneficios con ganancias que superaron los 275 billones de dólares, lo que se traduce en US$ 31,4 millones por hora, o US$ 523.889 por minuto o US$ 8.731 cada segundo.

El listado de las 10 marcas con mayores ganancias es el siguiente: