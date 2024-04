Los autos con manejo semiautónomo más baratos que se venden en Chile

El avance de la tecnología ha permitido que las ayudas a la conducción o ADAS, por sus siglas en inglés, hayan dejado de ser un ítem propio de los modelos de lujo, fluyendo paulatinamente hacia los segmentos más económicos del mercado.

En Chile, las marcas están incluyendo estos equipamientos en modelos de gamas accesibles, empujados principalmente por los autos de origen chino, quienes aprovechan los menores costos de fabricación para agregar estos sistemas a productos bajo los 20 millones de pesos. Pero, ¿cuáles son los modelos más económicos en tener sistemas de manejo semiautónomo en nuestro país?

Nissan Versa

Nissan Versa

La nueva generación del Nissan Versa dio un salto enorme en el equipamiento de seguridad presente, donde destacaba el frenado autónomo de emergencia presente en la versión tope de gama Exclusive. Hoy, Nissan declara que el versa viene con frenado autónomo de emergencia en ciudad de serie en todas las versiones. Algo que complementa la experiencia notablemente, avisando al conductor de un posible riesgo y actuando por su cuenta si el conductor no reacciona ante el aviso de colisión. Esto lo complementa según versión con el aviso de punto ciego y el detector de tráfico cruzado, aunque no equipa asistencias de mantenimiento de carril, de forma que aún no es capaz de tomar el control de la dirección en caso de emergencia.

Su precio comienza en $13.490.000 incluyendo bonos de financiamiento, lo cual lo convierte en el auto con frenado autónomo más barato del país. Ojo, eso sí, que su versión Exclusive con alerta de tráfico cruzado y punto ciego estira su precio hasta los $18.890.000 con bonos.

Changan CS35+

Changan CS35+

Este modelo en su primera entrega fue un pionero en democratizar el acceso a este tipo de tecnología a precios accesibles, por lo que continúa siendo uno de los modelos más económicos en poder tomar control de ciertas situaciones y poder salvar a sus ocupantes en caso de riesgo. En este caso, su versión tope de gama incorpora alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia y alerta de salida de carril. Algo que se ve complementado con el control crucero adaptativo, permitiendo variar automáticamente la velocidad de circulación para mantener una distancia segura con el auto que nos antecede.

Lamentablemente no tiene asistencia de centrado de carril, por lo que no es capaz de mantener el control de la dirección para dar una experiencia de nivel 2. Eso sí, su precio, de $14.990.000 con bonos de financiamiento para la versión Elite AT lo deja como el segundo modelo más barato del país en incluir tecnologías semiautónomas y el más barato en ofrecer control crucero adaptativo.

Haval Jolion

Haval Jolion

El Jolion merece aplausos de pie, porque en su versión tope de gama Deluxe incluye todas las asistencias de nivel 2, siendo el modelo más barato de este ranking en tener todo: control crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, alerta de salida de carril con corrección automática, mantenimiento autónomo de carril, alerta de tráfico cruzado e incluso estacionamiento automático, que controla la transmisión, acelerador y frenos.

El precio de la versión tope de gama Deluxe AT es de $16.790.000 con bonos de financiamiento.

Chevrolet Traker

Chevrolet Tracker

Este modelo fabricado por General Motors equipa frenado autónomo en ciudad, alerta de seguimiento al auto de adelante y alerta de colisión frontal desde la versión LTZ automática, completando la dotación con la versión Premier AT R, que suma alerta de punto ciego y estacionamiento asistido, aunque queda al debe en el control crucero adaptativo y mantenimiento de carril.

El precio de la Tracker LTZ AT es de $17.890.000, mientras que la variante Premier AT R sube hasta los $19.490.000 con bonos de financiamiento.

Changan CS55+

Changan CS55+

El Changan CS55 Plus es el primer modelo mediano bajo los 19 millones de pesos en contar con elementos de conducción autónoma. En este caso la marca china lo ha dotado con control crucero adaptativo inteligente, que reduce automáticamente la velocidad en las curvas para que el mantenimiento de carril pueda actuar con seguridad. Además de esto monta frenado autónomo de emergencia y cámara 360 con cámara de punto ciego que se activa al usar el intermitente.

El precio de la versión tope de gama es de $18.290.000, el cual resulta atractivo por el tamaño y eficiencia de la mecánica.

Omoda C5

Omoda C5

El Omoda C5 incorpora el paquete completo de asistencias a la conducción de nivel 2 en su versión tope de gama, donde el control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, frenado autónomo de emergencia o la alerta de tráfico cruzado con frenado en reversa están disponibles, siendo avalado además por las 5 estrellas que tuvo la versión europea en la EuroNcap. Ojo eso sí, que dicha versión con 5 estrellas tenía airbags incluso en el capó, por lo que no son aplicables para el modelo local con 6 airbags. De todas maneras tenemos asegurado un buen rendimiento en el ítem de seguridad.

El precio del Omoda C5 tope de gama es de $18.490.000 incluyendo bonos de financiamiento.

MG One

MG One

Este crossover de la marca china equipa el sistema MG Pilot que lo dota de elementos como el mantenimiento de carril, control crucero adaptativo y frenado autónomo de emergencia, entre otros elementos. Aunque ellos están presentes únicamente en la versión tope de gama, su competitivo precio lo hace ingresar en este ranking sin problemas.

El MG One tope de gama tiene un precio de $18.790.000 con bonos de financiamiento.

Jetour Dashing

Jetour Dashing

El Jetour Dashing es el modelo más grande de esta comparativa, ofreciendo una dotación completa de asistencias a la conducción justo en la barrera de los 20 millones de pesos. En este caso se incluye el control crucero adaptativo, la alerta de colisión frontal con frenado autónomo, la alerta de punto ciego, alerta de salida de carril, mantenimiento activo de carril, asistente de luces altas y el asistente de atascos.

La versión tope de gama del Dashing tiene un precio de $19.990.000 incluyendo bonos de financiamiento.

Changan Uni-T

Changan UNI-T

El Changan Uni-T lleva las asistencias de manejo al siguiente nivel debido a la precisión con la que actúan sus sistemas. Cuenta con todas las alertas y asistencias mencionadas anteriormente, pero suma el sistema APA 5.0 de estacionamiento autónomo, que toma por completo el control de la dirección, frenos y transmisión; permitiendo al conductor bajarse para que el auto ejecute la maniobra por su cuenta, para luego apagarse y bloquear sus puertas de forma automática. Ojo también con el sistema de seguridad, que apaga el auto de forma automática si la maniobra es interrumpida por alguien que suba al auto e intenta controlarlo sin tener el control en el interior. Otra ayuda novedosa es la posibilidad de encender el auto desde el exterior y poder moverlo hacia adelante y hacia atrás presionando los botones de la llave, sin necesidad de subirse, algo útil si el auto quedó encerrado en un estacionamiento estrecho.

El precio de la versión más equipada del Uni-T es de $20.490.000 con bonos.

Kia K3

Kia K3

El nuevo sedán de Kia equipa asistencias de manejo en su versión tope de gama EX Full, agregando a la dotación base la alerta de salida de carril, el mantenimiento de carril autónomo, la alerta de colisión frontal y el frenado autónomo de emergencia. Complementa a esto el asistente de partida del auto delantero, que en caso de distracción nos avisa cuando el auto de adelante partió su marcha.

El precio del Kia K3 EX Full es de $20.990.000 con bonos de financiamiento.

