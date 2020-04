El Peugeot 2008 debuta en Chile con dos opciones diésel y una bencinera

A mediados de marzo te contamos de la preventa de 25 unidades del nuevo Peugeot 2008, el esperado familiar del león que en esa primera instancia estuvo disponible solo en versión Premiere (con mecánicas bencina de caja manual o turbodiésel de transmisión automática). Ahora la marca francesa lanza la gama completa de la segunda generación del Peugeot 2008, un modelo que llega al país procedente de la planta PSA de Vigo, en España.

En definitiva, el Peugeot 2008 estará en los concesionarios nacionales con tres motorizaciones turbo: una bencinera y dos diésel, con cajas manual de seis marchas o automática de ocho relaciones y con acabados de equipamiento Active, Allure, el citado Premiere y el tope de gama GT Line.

Poseedor de ese nuevo ADN de Peugeot -iniciado con el sedán 508, que debutó hace exactamente un año- el 2008 se distingue por un look agresivo desde todos los frentes, con detalles como el colmillo de león en el frontal y las garras en la luces traseras. Otra de sus cartas, es que esta primera evolución del SUV (nació en 2013) está montada sobre la misma plataforma CMP del Peugeot 208, nombrado hace semanas Auto del Año en Europa. En el caso del familiar, sus medidas llegan a los 4.300 mm de largo, 1.987 mm de ancho y 1.530 mm o 1.550 mm de alto (según versión). En configuración clásica 2+3, tiene espacio para guardar 434 litros en el maletero.

En el mencionado apartado mecánico, las variantes están compuestas en primer término por una única versión bencinera. Se trata de la combinación de un motor PureTech de 1.2 con turbo, que entrega 130 Hp y 230 Nm a un bajo régimen de 1.750 rpm, con una caja manual de seis cambios. En los BlueHDI, el acceso lo encarna un motor turbodiésel de 1.5 litros que desarrolla 100 Hp y 250 Nm de par a las mismas 1.750 de la versión gasolinera, en tanto que la opción más alta, es un motor del mismo tamaño pero que en este caso desarrolla 130 Hp y 300 Nm de fuerza torsional (a 1.750 giros por minuto). El HDI 1.5 de 100 caballos se liga a la misma caja del 2008 bencinero, en tanto que el de 130 Hp pasa a una automática de ocho velocidades. En materia de consumos, el motor PureTech ofrece un rendimiento combinado de 20,8 km/l y los 1.5 BlueHDI alcanzan 27,3 Km/l y 26,9 km/l, respectivamente, en el mismo ciclo.

Desde la versión de acceso Active, el Peugeot 2008 cuenta con frenos ABS con reparto electrónico de la frenada, asistencia al frenado de emergencia (amplifica la presión del frenado), control de estabilidad y de partida en pendiente, encendido automático de intermitentes en caso de frenada brusca, sensor y cámara de retroceso, monitoreo de inflado de ruedas y retrovisor electrocromático. Elementos como los airbags de cortina delanteros y traseros, el control de descenso, el limpiaparabrisas con sensor de lluvia, el encendido automático de luces, el sensor de estacionamiento delantero y los neblineros traseros y los delanteros con función cornering se incluyen a partir de la versión Allure. El 2008 GT Line es el único en contar con control crucero adaptativo, asistente de cambio de luces bajas y altas, asistente de mantenimiento de carril, lectura de señales de tránsito, alerta de fatiga al conductor, sensor de punto ciego y el frenado de emergencia autónomo.

En cuando al confort, toda la gama equipa climatizador, alzavidrios one touch, iluminación follow me home, pantalla táctil con Apple CarPlay y Android Auto, volante regulable en altura y profundidad. Desde el 2008 Allure se suman GPS, espejos de abatimiento eléctrico, piso de maletero ajustable, vidrios tinteados, keyless y freno de mano eléctrico. El techo panorámico con cortina black out y la carga inalámbrica de dispositivos son exclusivos del GT Line.

La oferta del 2008 es amplia: en su motorización bencinera estará disponible en versiones Active, Allure y Premiere. En el diésel de entrada se encuentra exclusivamente en la variante de acceso Active, en tanto que el motor más potente se venderá con terminaciones de equipamiento Allure, Premiere y GT Line. Los precios van entre los $ 14.690.000, para el 2008 Active (motor 1.2 PureTech y caja manual de seis relaciones), hasta los $ 21.390.000 en el caso del 2008 GT Line (BlueHDI 130 y caja AT8).