El Porsche 911 Turbo S, el más radical de la familia nueveonce, ya está disponible en preventa

En marzo pasado Porsche descubrió el 911 Turbo S de octava generación (la 992), el llamado nuevo umbral de la deportividad en la afamada familia nueveonce (ver nota). Ahora, el representante en Chile ha iniciado una exclusiva preventa que contempla un total de cuatro unidades para antes de que termine el año, las que ya pueden ser reservadas en cualquiera de los Porsche Center del país.

Tal como acostumbra Porsche, la renovación del 911 Turbo S supone una mejora sustancial en términos de rendimiento. Este nuevo deportivo pensado y fabricado en Alemania creció en 70 caballos respecto del modelo saliente. Además, incorpora una serie de tecnologías que ayudan a la conducción y mejoran su desempeño tan pronto como se lo exija en pista.

Una de las principales características del nuevo Porsche 911 Turbo S es su motor. El tope de línea del clan nueveonce es empujado por un exclusivo propulsor bóxer de 3.8 litros con dos turbocompresores con turbina de geometría variable, que despliega una potencia máxima de 650 caballos y un increíble par motor de 800 Nm (+50 Nm). Asociado a una transmisión Porsche Doppelkupplung de doble embrague (o PDK) de ocho relaciones, el 911 Turbo S clava el reloj en 2,7 segundos cuando va de 0 a 100 km/h. ¿Velocidad máxima? La aguja puede inclinarse hasta los 330 km/h.

Porsche ha anunciado que los clientes que estén interesados en conocer las configuraciones para las unidades disponibles del 911 Turbo S y reservar su próximo deportivo, pueden consultar a los ejecutivos de ventas de los Porsche Center Santiago y Porsche Center Concepción. De igual manera, pueden utilizar el Porsche Car Configurator para personalizar el modelo de acuerdo a su gusto individual. Una vez configurado el auto, el sistema genera un código con el cual el cliente puede hacer su pedido con uno de los ejecutivos de ventas de cualquiera de los Porsche Center del país.

De acuerdo con los precios disponibles en la web de la marca en Chile, el valor del Porsche 911 más animoso inicia en US$ 258.900, es decir, unos $ 241 millones.

Tú dirás si este spot del Porsche 911 Turbo S al son de In the Air Tonight de Phil Collins, no conmueve...