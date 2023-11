Esta es la copia de la Tesla Cybertruck que se luce en el Salón de Los Ángeles

Todavía no se entrega ninguna unidad de la Tesla Cybertruck y ya hay una copia de ella y no, no es china. Se llama Aitekx RoboTruck 1T, viene directamente desde Silicon Valley, California, y acaba de debutar en público en el Salón de los Ángeles.

En su página web, la marca asegura lo siguiente: “AITEKX Inc es una corporación estadounidense ubicada en Silicon Valley, California, dedicada al desarrollo y fabricación de vehículos versátiles de energía limpia con IA y robótica de movilidad con su tecnología de producción optimizada con IA.”

Si bien suena a otra empresa “vendiendo humo” y aprovechando la popularidad de la Inteligencia Artificial y la Tesla Cybertruk para subirse al carro de la electromovilidad, lo cierto es que dicha camioneta se puede ver por estos días en el autoshow americano.

En el evento ha sorprendido a muchos porque el parecido con el modelo de Tesla es real, incluso por la falta de unos acabados que convenzan. Curiosamente le pasa lo mismo a algunas Tesla Cybertruck de pruebas que se han dejado ver en los últimos meses.

Sus creadores aseguran que la pick-up de producción medirá entre 4,78 y 5,03 metros de largo, según se escoja con cabina de tipo simple o doble. Gracias a las soluciones de su compartimento trasero, podrá transportar elementos de hasta 3,51 metros de largo, según dicta la información oficial. La zona de carga, por cierto, también recurre a cobertura de accionamiento eléctrico, prácticamente igual que en el Cybertruck.

A nivel mecánico, Airtekx habla de variantes con uno o dos motores, de tracción trasera o total y con una aceleración de 0 a 100 kilómetros/hora que en el mejor de los casos se llevará a cabo en 3,5 segundos.

Sobre la autonomía de esta pick-up 100% eléctrica, prometen 885 kilómetros según el ciclo norteamericano EPA.

Ya admiten reservar por unos 100 dólares, mientras que los precios anunciados son de unos 45.000 dólares para la versión de acceso y hasta los 99.000 dólares en el caso de optar por la configuración más alta del catálogo.