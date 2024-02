Festival de Viña: ¿cuál es el artista más fanático de los autos?

El Festival de Viña del Mar comenzó una nueva edición. El certamen musical más relevante de Latinoamérica vuelve a recibir la atención mediática, dejando atrás las complicaciones y dudas que surgieron debido a los incendios en la Región de Valparaíso y los problemas que ocurrieron con algunos cantantes.

Eso quedó atrás y el Festival de Viña empezó una nueva aventura, con artistas de dilatada trayectoria, además de nuevos talentos que generan furor en las generaciones más jóvenes. Pero si algo puede unir a estos cantantes es la afición de algunos por los autos y son los SUV los que dominan los gustos de los principales invitados a la fiesta musical de la Ciudad Jardín.

Manuel Turizo

Manuel Turizo es uno de los que cuenta con importantes vehículos a su mando. Según indican versiones de prensa, el colombiano, autor de “Una Lady como tú”, dispone de una llamativa trilogía.

El más impactante, sin duda, es el Porsche 911 Carrera 4 GTS. Este emblemático deportivo alcanza una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos con una velocidad máxima de 309 km/h y una potencia de 480 caballos de fuerza.

Pero no es lo único. Para una mayor comodidad, también tiene un Toyota Camry, un eficiente modelo con un motor V6 de 3.5 litros y 300 caballos de fuerza, asociado a una transmisión automática de 8 velocidades.

Ahora, para algo más extremo, opta por un Mercedes Benz- AMG G63. El SUV de altas prestaciones ofrece una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos y una velocidad máxima de 280 km/h.

Anitta

La brasileña es una de las figuras más esperadas. Famosa por un particular baile y por sus atrevidas presentaciones, la interprete que se hizo famosa con iShow das Poderosas se ha lucido con distintos modelos, entre ellos, un Ferrari con el que apareció en el videoclip de Mil Veces.

De su propiedad, se habla que posee un Range Rover Evoque y un Volvo XC40, aunque lo más llamativo y que generó más noticia fue cuando se le vio con un Lamborghini Urus de color violeta.

Fue tal la controversia que provocó, que la propia Anitta salió a reconocer que el SUV de la marca de los toros lo había tomado sólo por unos días debido a que su auto estaba en reparaciones.

“¡No compré nada, amigos! Parece que no me conocen. Todavía no he cambiado mi personalidad. Sigo siendo una nerd y no gastaría tanto dinero en un auto. También porque me gustan los autos eléctricos, por el bien del medioambiente”, comentó Anitta.

Young Cister

Cantante Urbano Young Cister FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO

Un fanático de los autos y de los videojuegos. El propio cantante chileno que cerrará la noche del 29 de febrero en el Festival de Viña del Mar reconoció que le encantaba jugar Grand Theft Auto. Y el destino puso en su camino a esa franquicia, puesto que, para la versión GTA 5, el trapero nacional fue seleccionado para formar parte de la banda sonora del videojuego.

Young Cister fue seleccionado con el sencillo Xulita, trabajo realizado en colaboración con Kaydy Cain y que es parte del EP “Perreamos?”. El tema fue incluido junto a artistas como Bad Gyal, Rauw Alejandro, Daddy Yankee, Héctor Lavoe, Justice, Aventura y Rosalía.

“No puedo creer que una de mis canciones ahora sonará mientras robas un banco en el juego”, comentó en su minuto el cantante, agregando que “de niño jugaba este juego, en todas sus versiones. Podía pasar horas jugando sin aburrirme, y me parecía interesante y divertido ir escuchando música en los radios del auto cuando manejabas o hacías las misiones”.

En cuanto a vehículos, el más llamativo que se le ha visto al cantante es un BMW 430i, modelo que se mueve por un motor de 2.0 litros turbo con 258 Hp capaz de llegar a 250 km/h. Según pudo contar el YouTuber Pableke en su cuenta de TikTok, el vehículo alemán era de color azul pero lo cambio a un color gris.

María Becerra

La cantante argentina tiene una historia especial con los autos y el cine. Sucede que por su éxito fue elegida para formar parte de la banda sonora de Rápidos y Furiosos 10.

Cuando se le consultó por su reacción al enterarse, dijo “flashee. Mi reacción fue desatada porque es una película con la que crecí y Letty (Ortiz), particularmente, para mí es una gran inspiración. En mis últimos proyectos, más que nada. Desde que era chiquita veía en ella la figura de una mujer muy poderosa en la pantalla grande. Fue una noticia que me sorprendió, muy inesperada. Pero como siempre nos decimos, ‘estamos ready para trabajar”’.

La canción que fue parte del soundtrack es Te cura, y la primera persona a la que le comentó la noticia fue a su novio. “¡Él es fanático de los autos! Su papá es mecánico y él, también. Siempre fue del palo de los autos, de las carreras. ¡Tiene como 6 autos que colecciona! Le encanta todo eso y fue como: “No lo puedo creer, mirá lo que me pasó”. Y además es un gran sueño de él. Siempre fue su sueño aparecer en la película o hacer una canción en la película” contó.

Ahora, cuando fue a Hollywood, conoció a los protagonistas del filme y habló maravillas de Vin Diesel, quien incluso habló sobre ella en la presentación. Sobre eso, Becerra dijo que “La verdad que fue algo zarpado. Él es un copado, un divino, una persona muy genuina. Michelle Rodríguez también, una persona increíble. Pero con él en especial, viste, conecté mucho. Tuvimos una charla fuera de las cámaras y nos cagamos de risa un rato. Me invitó a la premiere de Roma y yo le dije que no podía, que me tenía que venir a la Argentina. Pero él insistía y estuvo a punto de llevarme a Roma porque quería verme en la premiere. Realmente conectamos mucho”.

Sobre su auto favorito, la cantante que abrirá la noche de cierre del Festival de Viña de Mar comentó que se compraría un Mercedes A250 AMG y que le gustaría ajustarlo. “le quiero poner un alerón y el escape. Me gusta que venga con accesorios. Pisterito, cheto”, dijo.

Además, Becerra dijo que también le gustaría “plotearlo de color gris topo, divino, medio champagne. Me encanta ese color. Lo plotearía así brilloso”, precisó.

Andrea Bocelli

Una de las grandes estrellas del Festival de Viña de Mar es Andrea Bocelli. El artista italiano se presenta esta segunda noche y, aunque no puede manejar por su condición de no vidente, eso no le ha impedido acercarse al mundo automotriz, es más, hace un par de años realizó una colaboración con Fiat.

El trabajo entre el tenor italiano y la marca de autos se dio en el contexto del estreno de una tecnología que se incorporaba en el nuevo Fiat 500, en una edición denominada “La Prima by Bocelli”.

Aquel modelo eléctrico hacía debutar la tecnología “Virtual Venues” de JBL y junto a su hijo Matteo presentaron en sociedad en la Toscana italiana el single “Tempo” de su hijo, que sirvió como banda sonora del spot de lanzamiento del compacto.

“Estamos entusiasmados con este evento realizado junto con Andrea y Matteo Bocelli, personas especiales que han hecho esta velada única y con las que hemos desarrollado un gran proyecto. Así es como se crearon el Nuevo 500 “La Prima by Bocelli” y un extraordinario sistema de audio premium masterizado por el ‘absolute ear’ del Maestro Bocelli” dijo Olivier Francois, CEO de FIAT en ese momento y Global CMO de Stellantis, agregando que “el nuevo single de Matteo, ‘Tempo’ es la banda sonora del anuncio de televisión del nuevo auto. Con el Nuevo 500 “La Prima by Bocelli”. Te sentirás como si estuvieras en el ‘golden seat’ de la mejor ópera. En resumen, no hemos traído un auto al mundo de Bocelli, hemos traído el mundo de Bocelli a nuestro icono.

Sobre la alianza, el músico que se espera brille sobre la Quinta Vergara, indicó que “estoy feliz por esta colaboración audaz y sin precedentes. La búsqueda de la belleza ha sido siempre mi principal inspiración. Gracias al Fiat 500, un icono de estilo en el mundo, hemos unido fuerzas para ofrecer una nueva experiencia de belleza y armonía multisensorial. Y con la innovadora tecnología desarrollada, cada viaje se enriquecerá con la emoción deseada, y nuestra voz interior (porque todos cantamos en nuestros corazones) experimentará estar en un teatro, un escenario al aire libre, un estudio de grabación... Me siento honrado de que este modelo exclusivo Fiat 500 lleve mi nombre, pero creo que idealmente lleva el nombre de aquellos que eligen perseguir y practicar la belleza, conduciéndola”.

Hyundai marca oficial

Los artistas tienen sus vehículos favoritos, pero el Festival de Viña del Mar tiene a Hyundai como marca oficial del certamen.

La firma coreana entregó 20 vehículos de los modelos Staria y de la nueva generación de Santa Fe, modelo de reciente estreno y que se presentó bajo el lema “La emoción que nos une”, junto a Los Bunkers.

“Escogimos a Los Bunkers para nuestra campaña de lanzamiento de la nueva Santa Fe, primero porque van a estar en el Festival de Viña el día que nosotros escogimos como el día de la marca y, adicionalmente, ellos están en un proceso en el que se unieron nuevamente, y de ahí nuestra bajada comunicacional, que es ‘La emoción que nos une’”, dijo José Luis Correa, gerente de Marketing Gildemeister.