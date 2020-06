Los neumáticos asiáticos están bajo la mira de las autoridades en Estados Unidos

El Departamento de Comercio de EE.UU. dijo este martes que abrió una investigación para los importadores de neumáticos de Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y Vietnam para determinar si estos productos están vendiéndose bajo su precio de costo, lo que en economía se conoce como competencia desleal.

Según detalla la agencia Reuters, el organismo también investiga si en el caso particular de Vietnam, esos neumáticos reciben subsidios. Las acciones vienen en respuesta a una petición formulada en mayo por la United Steelworkers, representando a los trabajadores de las plantas de neumáticos de Estados Unidos (de Michelin, Goodyear, Cooper, Sumitomo y Yokohama).

“Aunque la demanda por neumáticos para autos livianos se ha incrementado, los productores locales se vieron obligados a lidiar con una menor participación de mercado, lo que significó una caída en las ganancias y pérdidas de empleos”, dijo el presidente de USW, Tom Conway.

Este poderoso gremio ya ganó una batalla legal contra los importadores de neumáticos chinos en 2015, lo que significó una caída dramática en el número de gomas que entran desde el Dragón Asiático. En Estados Unidos se importaron en 2019 casi US$ 4 billones en cubiertas, incluyendo cerca de US$ 2 billones desde Tailandia y US$ 1.2 billones desde Corea del Sur. La USW acusa que estos países han crecido un 20% desde 2017, alcanzando a vender 85,3 millones de neumáticos.

El Departamento de Comercio dijo que los supuestos márgenes de dumping oscilan entre 43% y 195% para Corea, 21% a 116% para Taiwán, 106% a 217.5% para Tailandia y 5% a 22% para Vietnam.

Recién este mes, la compañía surcoreana Hankook instó al Departamento de Comercio a que no investigue, diciendo que la industria de neumáticos en Estados Unidos “goza de buena salud y está creciendo”. En una presentación, dijo que los productores nacionales de neumáticos “en su conjunto no han sufrido daños materiales y no están amenazados por las importaciones”.

El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam aduce que su economía “depende en gran medida del transporte, la logística y los viajes, y que la industria de neumáticos es crucial para nuestro continuo avance económico”.