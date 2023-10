“Necesitamos de ambas marcas para seguir creciendo en los diferentes mercados del mundo”

Lo de Cupra ha sido una revolución para la industria automotriz y, lo más probable, es que en el futuro sea digno caso de estudio en las mejores universidades del mundo. Cómo en menos de cinco años lo que era la división deportiva de Seat se transformó en una marca deseable con buenos niveles de ventas, pero también con un rentabilidad que más de una quisiera. El trabajo de diseño y las ideas claras de dónde querían posicionarla han sido clave en este éxito.

“Acabamos de informar de nuestros resultados del primer semestre que han sido al nivel financiero récord, con 7.4 mil millones de euros, que es algo increíble para nosotros, y un resultado financiero positivo de 370 millones de euros. Es un resultado que mucho es debido al éxito de Cupra. Hemos vendido este año 150 mil Cupras ya, que es un 60% más que el año pasado. Desde que hemos lanzado la marca Cupra, hemos vendido por todo el mundo 400 mil coches y el mes de junio (2023) fue nuestro mejor registro de la historia, ya que vendimos 23 mil coches. Entonces, si multiplicas las 23.000 unidades por 12 meses, ¿sabéis dónde más o menos vamos a llegar este año con Cupra?”, razona Wayne Griffiths, CEO de Seat durante la entrevista en medio del Salón de Múnich y agrega que “este es un muy buen momento para la compañía, un momento de de optimismo. Y eso es importante porque ahora tenemos que llevar Cupra al siguiente nivel. Ya tenemos un base de volumen, tenemos un base de clientes, pero si realmente queremos hacer de Cupra una marca icónica, necesitas iconos. Y el Cupra Dark Rebel es una expresión de esto, es una expresión de nuestra ambición para la marca, una provocación a nivel de diseño, un coche muy emocional”.

Hoy las grandes ventas de Cupra se dan en Europa, principalmente en Alemania. El siguiente nivel y para lo que se están preparando, es para desembarcar en Estados Unidos. “Estamos analizando una entrada en Estados Unidos, que es algo muy complejo, es algo que tienes que estar muy bien preparado. Eso no es un experimento. Si vas allí, tienes que estar muy bien preparado con tu gama de producto que tiene que ser adecuado para el mercado, con tu marca. Tienes que estar seguro que esta marca va a funcionar allí. Y para eso necesitas sinergias a nivel de producto, necesitas también construir coches en la región norteamericana si quieres ganar dinero allí”, subraya el ejecutivo y agrega que “Meter una marca en Estados Unidos a nivel de marketing es muy, muy caro. Entonces, para hacer esto tienes que estar ganando dinero. Yo siempre digo que si puedes soñar un coche, puedes crearlo. Pero solo puedes crearlo si tienes el dinero”.

La estrategia de la marca apunta mucho a la electromovilidad en el futuro. Pero, ¿cómo es esa visión hacia países como Latinoamérica donde la infraestructura no es suficiente para dentro de cinco años tener solamente autos eléctricos?

No, nosotros dentro de 5 años no solo tendremos coches eléctricos. Lo bueno de nuestra compañía es que tenemos dos marcas. Seat está concentrado en los coches combustión, híbridos e híbridos enchufables. Y Cupra es la marca nueva en otra posición con otros clientes que está enfocado en eléctrico. Hasta 2035 se van a vender coches combustibles en Europa, después ser probablemente va a ser muy difícil vender vehículos que no sean de cero emisiones. Pero hasta entonces necesitas de ambas, porque, además, habrá mercados que no estarán preparados para la electrificación total. Entonces hay que estar preparado para los dos escenarios.

¿Se convertirá Cupra en una marca de volumen?

No queremos ser una marca de volumen. No queremos hacer coches que le guste a todo el mundo. Si les gustan a todos, estamos haciendo algo mal. Siempre tenemos que hacer coches emocionales. Eso es lo más importante. No racionales. Y eso es el secreto de Cupra.

¿Desaparecerá Seat?

No. Seat continúa su estrategia de ser la marca de acceso, seguirá con sus negocios de micromovilidad sin ser ese su único foco y creemos firmemente que hay espacio para Cupra y Seat. Necesitamos de ambas marcas para seguir creciendo en los diferentes mercados del mundo.