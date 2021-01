NEW Peugeot SUV 2008 se queda con el título de MEJOR SUV 2020/2021

La categoría más competitiva hoy en el mercado chileno, los SUV, ya tiene nuevo monarca: el New SUV Peugeot 2008 se quedó con el título de El Mejor SUV, este tradicional galardón entregado por la prensa especializada en el sector automotriz.

En el año en que los SUV fueron los preferidos por los consumidores chilenos, con el 37,6% de las preferencias, (97.330 matriculaciones entre enero y diciembre) el sofisticado y atractivo modelo de la marca francesa, que integra la última generación del i-Cockpit de Peugeot, propuso una nueva experiencia y relación entre vehículo y conductor.

En las votaciones de la prensa especializada, logró un puntaje de 7,85 puntos, que definió el resultado, compitiendo con 11 modelos, de los cuales dos modelos son nuevos.

Los Premios Los Mejores, organizado por el equipo de Motores de La Tercera, y que reúne a 18 jurados -que representan a 18 medios especializados- se entregaron el 19 de enero de manera virtual.

Entre los ítems que los jurados debieron evaluar se cuentan Producto, dónde se evalúa la calidad y aporte del modelo; Valor, que mide su propuesta de valor versus lo que entrega el auto al consumidor; Tecnología, que busca evaluar la introducción de nueva tecnología en la propuesta; y Seguridad, que mide este importante ítem en autos tan familiares como los SUV. En todos estos ítems el New SUV Peugeot 2008 obtuvo altas evaluaciones.

El Peugeot 2008, que cuenta con dos opciones diésel y una bencinera en Chile, destaca por su mezcla entre una estética atrayente y un equipamiento tecnológico completo, entregando el confort que requieren los autos de la nueva década, con características como su techo panorámico con cortina black out, pantalla táctil con Apple CarPlay y Android Auto, variedad de opciones de combustible, entre otros detalles que lo hacen ser un embajador del nuevo ADN de Peugeot

En cuanto al reconocimiento, el premio a MEJOR SUV 2020/2021 fue recibido de manera virtual por el Director de Marketing & Comunicaciones de Peugeot Chile, Lucas San Martín, en compañía de Vincent Forissier, Director General de Peugeot Chile.

Lucas San Martín, desde las oficinas de Peugeot Chile, comentó en la ceremonia la felicidad de ser reconocidos ante la prensa especializada. “Creemos que el producto lo merece y demuestra no sólo nuestra firme decisión de estar muy comprometidos con entregar los mejores SUV del mercado, con una gama potente e innovadora, donde además justamente esta semana estamos lanzando nuestros New SUV Peugeot 3008 y New SUV Peugeot 5008 Facelift reforzando y consolidando nuestra gama local”.

San Martín sentenció que “agradecemos que MT Motores haya seguido con la tradición a pesar del complicado escenario sanitario, reinventándose y realizando esta premiación en forma online. Finalmente agradezco la votación de los jurados para que New SUV Peugeot 2008 sea el Mejor SUV de Chile 2021”.

