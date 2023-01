Se extiende nuevamente plazo para renovar inscripciones de taxis

Hace unas semanas te informamos sobre la última instancia que tendrían los taxistas de la Región Metropolitana de actualizar sus datos ante la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la región la cual estaba pactada para el 30 de diciembre de 2022, sin embargo, esto no ocurrió y se decidió aplazar nuevamente quedando el 31 de enero de 2023 como último plazo

Los taxis básicos, ejecutivos y de turismo tendrán una nueva oportunidad, puesto que podrán realizar el proceso de inscripción para el perímetro de exclusión del Gran Santiago, trámite que se realiza en la plataforma desarrollada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Este proceso comprende un total de más de 26 mil vehículos que cumplen este servicio en distintas modalidades y hasta el 26 de diciembre se contabilizaban más de 21 mil postulaciones.

El seremi Roberto Santa Cruz hizo un llamado a quienes aún no han realizado el trámite: “hemos dado un nuevo y último plazo de inscripción para apoyar a aquellos taxistas que por razones personales o profesionales aún no lo han realizado este proceso, pero les reiteramos que si no inscriben sus taxis en la fecha señalada pueden perder su derecho a realizar sus servicios en la provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo”.

La autoridad regional también advirtió que “las personas que realizaron la inscripción y fueron observadas deben revisar nuevamente sus trámites en el link del ministerio y resolver las observaciones para ser aprobados, así que también hacemos un llamado a que chequeen y sigan las instrucciones”.

¿Qué pasa si tu postulación fue observada? Deberás ingresar nuevamente a través de la plataforma y revisar en “mis trámites” las observaciones para subsanarlas.

¿Cómo se realiza la postulación? Los dueños de taxis deben ingresar a www.mtt.gob.cl , donde encontrarán un banner del proceso. Luego, con su clave única y correo electrónico comenzar el trámite.

Para que el proceso sea expedito y sin observaciones, la autoridad regional recuerda que los dueños o dueñas de taxis básicos, ejecutivos y de turismo deben contar con la siguiente documentación en formato PDF:

*Permiso de circulación vigente (solo se aceptarán permisos de circulación correspondientes al año 2020 en adelante).

*Control de taxímetro vigente con las tarifas actualizadas de acuerdo al último reajuste tarifario realizado durante este año.

*Licencia de conducir vigente que habilite al o los conductores que se registren a conducir vehículos de alquiler (si en la licencia no se registra la Ley mediante la cual fue otorgada, deberá además acompañar Hoja de Vida del conductor, otorgada por el Registro Civil. No se aceptan licencias de conducir A-2, Ley N° 18.290.

*La Revisión Técnica y Análisis de Gases deben encontrarse vigentes a la fecha de postulación, esta información será validada en forma automática por la plataforma.

Si al momento de realizar la postulación no cuentan con toda la documentación necesaria, pueden grabar los pasos completados en la plataforma y continuar en otra oportunidad. Este trámite tiene un costo de $790 a pagar en el portal de la Tesorería General de la República.