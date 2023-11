Abren cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto para una evacuación limitada

Después de más de tres semanas de asedio, el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto se abrió para decenas de palestinos con doble pasaporte y los gravemente heridos, quienes pudieron salir del enclave, donde los ataques aéreos israelíes azotaron un campo de refugiados por segundo día el miércoles.

La apertura del cruce de Rafah fue negociada entre Egipto, Israel y Hamas, en coordinación con Estados Unidos, tras la intervención de Qatar, que medió en las conversaciones.

Sin embargo, no hubo indicios de cuánto tiempo permanecería abierto el cruce de Rafah, aunque se han sugerido otras aperturas en los próximos días. La autoridad fronteriza de Gaza añadió que Egipto había aceptado dejar entrar a 81 de los heridos más graves el miércoles.

Cientos de personas se han reunido en el cruce en varios momentos de las últimas semanas, pero no se les ha permitido salir debido a desacuerdos entre Egipto, Israel y Hamas. A nadie se le había permitido salir de Gaza, excepto a cuatro rehenes liberados por Hamas.

Los trabajadores médicos esperan para recibir a los palestinos heridos, que recibirán tratamiento en hospitales egipcios, en el cruce fronterizo de Rafah con Egipto, en el sur de la Franja de Gaza, el 1 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

Aunque más de 200 camiones que transportaban ayuda desesperadamente necesaria cruzaron a Gaza desde Egipto, a nadie se le permitió huir del enclave.

Los gobiernos extranjeros dicen que hay titulares de pasaportes de 44 países, así como de 28 agencias, incluidos organismos de la ONU, que viven en la Franja de Gaza, donde 2,4 millones de personas han soportado más de tres semanas de implacables bombardeos israelíes en respuesta a los ataques del 7 de octubre. Desde entonces han muerto 8.525 personas de las cuales 67% son niños, según el último reporte de Naciones Unidas.

Israel dice que 240 israelíes y extranjeros están retenidos en Gaza después de haber sido tomados como rehenes durante el ataque perpetrado por Hamas, en el que murieron 1.400 personas, la mayoría de las cuales eran civiles israelíes.

Testigos en la frontera del lado de Gaza vieron a decenas de personas y automóviles apresurándose a cruzar las puertas hacia el lado egipcio a través de la zona terminal dañada, algunos de ellos cargando sus pertenencias, indicó el diario The Guardian.

Más tarde, un convoy de ambulancias blancas llevó a palestinos heridos a Egipto para ser recibidos por enfermeras y socorristas que examinaron a los heridos y los llevaron en camillas a las ambulancias egipcias. El periódico señaló que al menos un niño fue visto en una de las ambulancias, y las autoridades dijeron que a unos 90 de los heridos más graves se les permitiría cruzar para recibir tratamiento en los hospitales egipcios.

No se permitió la entrada a todos los que esperaban cruzar. Umm Yussef, de doble nacionalidad palestina y egipcia, dijo a la Agencia France-Presse del lado de Gaza: “Estamos abrumados... Tengan piedad de nosotros. Somos egipcios y no podemos cruzar a nuestro país. Déjennos entrar. Estamos agotados. No podemos dormir ni comer”.

Los palestinos con doble ciudadanía esperan fuera del cruce fronterizo de Rafah con Egipto, con la esperanza de obtener permiso para salir de Gaza, en medio del actual conflicto palestino-israelí, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 1 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que Estados Unidos había logrado “progresos reales” en las últimas horas en las negociaciones para garantizar un paso seguro para cientos de estadounidenses y otros ciudadanos extranjeros que deseaban abandonar Gaza. “Esperamos que cualquier acuerdo para sacar a cualquier individuo también abra la posibilidad de que los ciudadanos estadounidenses o sus familias y otros ciudadanos extranjeros salgan del armario”, añadió.

Miller dijo que Estados Unidos informaría a sus ciudadanos en Gaza que se dirigieran a Rafah “tan pronto como tengamos información procesable”.

Ataque a campamento de refugiados

La apertura del cruce fronterizo clave se produjo en medio de afirmaciones no verificadas de Hamas, el grupo militante islamista que gobierna Gaza, de que siete de los rehenes que mantenía en Gaza murieron en ataques aéreos israelíes en el campo de refugiados de Jabaliya que mató a decenas de personas el martes.

Al menos seis ataques aéreos alcanzaron el martes zonas residenciales en el campo de refugiados de Jabalia. El ejército israelí dijo que había atacado el sitio para matar a Ibrahim Biari, un comandante clave de Hamas vinculado al ataque a Israel, que se había apoderado de edificios civiles en la ciudad de Gaza con sus combatientes.

El canal de televisión Al-Jazeera, uno de los pocos medios de comunicación que todavía informan desde el norte de Gaza, transmitió imágenes de la devastación en Jabaliya, cerca de la ciudad de Gaza, y de varias personas heridas, incluidos niños, siendo trasladadas a un hospital cercano. El gobierno dirigido por Hamas dijo que los ataques mataron e hirieron a muchas personas, pero aún no se conoce el número exacto.

Un comunicado de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) señaló que tras el ataque, muchos heridos llegaron al hospital Al Shifa, donde sus equipos ayudaron a brindar atención médica de emergencia.

“Los niños pequeños llegaron al hospital con heridas profundas y quemaduras graves. Llegaron sin sus familias. Muchos gritaban y preguntaban por sus padres. Me quedé con ellos hasta que pudimos encontrar un lugar, ya que el hospital estaba lleno de pacientes”, dijo Mohammed Hawajreh, enfermero de MSF.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto condenó el martes el ataque al campo “en los términos más enérgicos” y advirtió sobre “las consecuencias de la continuación de estos ataques indiscriminados contra civiles indefensos”.

Los ataques se produjeron mientras las fuerzas terrestres israelíes avanzaban hacia las afueras de la ciudad de Gaza, días después de lanzar una nueva fase de la guerra que, según los líderes de Israel, será larga y difícil. Al igual que cuando las tropas israelíes ingresaron por primera vez en Gaza en grandes cantidades durante el fin de semana, el servicio telefónico e Internet estuvo cortado durante varias horas el miércoles.