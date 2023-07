China pone fin al misterio: destituye a su canciller desaparecido desde hace un mes

China destituyó a su ministro de Relaciones Exteriores, Qin Gang, y nombró a su predecesor en el cargo, Wang Yi, como reemplazo sin que las autoridades del gigante asiático se pronunciaran sobre los motivos de la decisión. La salida de Qin se produce tras cerca de un mes sin hacer apariciones en público en medio de especulaciones sobre problemas personal y rivalidades políticas.

En sus reportes el martes, los medios estatales no ofrecieron las razones de la medida. La Cancillería china tampoco ha facilitado ninguna información sobre la situación de Qin, en línea con los estándares del gobernante Partido Comunista en lo relativo a ceses dentro de un sistema político muy opaco donde la libertad de prensa y de expresión están severamente restringidas, destacó The Associated Press.

El ministerio no realizó comentarios en su conferencia de prensa diaria el martes. El relevo al frente del departamento coincide con las críticas internacionales a la cada vez más agresiva política exterior china, de la que Qin era uno de sus principales defensores.

El jefe de política exterior del Partido Comunista Chino, Wang Yi, habla durante una conferencia en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Yakarta, Indonesia, el 13 de julio de 2023. Foto: AP

El sucesor de Qin, Wang Yi, vuelve así a un cargo que ocupó entre marzo de 2013 y diciembre de 2022. La decisión fue adoptada durante una sesión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (el Parlamento chino), según informó la agencia estatal china de noticias, Xinhua, que agregó que durante la misma también fue cesado el gobernador del Banco Central, Yi Gang, quien será sustituido por Pan Gongsheng.

Tras la sesión, el Presidente chino, Xi Jinping, firmó un decreto para ratificar los ceses, que llegan además en una jornada en la que también se revisó una enmienda legal para mejorar la aplicación de las políticas relativas a la lucha contra la corrupción, detalló Europa Press.

El Presidente chino, Xi Jinping, camina cerca del consejero de Estado Wang Yi durante una ceremonia celebrada en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, el 18 de julio de 2023. Foto: Reuters

El anuncio llega en medio de las especulaciones sobre el futuro político de Qin, quien apareció en público por última vez el 25 de junio, jornada en la que se reunió con el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Andrey Rudenko. Su sustituto, Wang, fue nombrado tras salir de la cartera como principal asesor de política exterior de Xi, en sustitución del veterano Yang Yiechi, quien renunció al puesto a los 72 años.