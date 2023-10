Comienzan los preparativos para evacuar a las comunidades israelíes en la frontera con Líbano

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha ordenado el comienzo del protocolo de evacuación de las poblaciones del norte del país, en la frontera con Líbano, ante un posible estallido en firme de las hostilidades tras el cruce de bombardeos de esta mañana con la milicia de Hizbulá en las Granjas de Sheeba.

“Nos estamos preparando para una emergencia también en el norte”, ha anunciado el ministro en declaraciones recogidas por el portal de noticias israelí Walla tras anunciar la puesta en marcha en la parte septentrional del país del plan Distancia Segura, por el que están siendo evacuadas las poblaciones del sur del país fronterizas con Gaza.

El partido-milicia libanés Hizbulá se ha atribuido los disparos de mortero efectuados en las últimas horas desde Líbano contra Israel como gesto de solidaridad con la población y las milicias palestinas que, con Hamas a la cabeza, desencadenaron el pasado sábado un ataque de escala sin precedentes contra Israel.

Un soldado israelí ora junto a un vehículo militar cerca de la frontera de Israel con Líbano, en el norte de Israel, el 8 de octubre de 2023. Foto: Israel

Según un comunicado, las milicias de Hizbulá han anunciado que ha atacado tres sitios militares israelíes en la disputada región del Monte Dov, en los que las Fuerzas de Defensa de Israel no han notificado ningún herido, ha informado el periódico The Times of Israel.

Concretamente, Hizbulá ha atacado “tres posiciones del enemigo sionista en las granjas ocupadas de Shebaa en Radar, Zebdine y Roueissat el Aalam, utilizando numerosos proyectiles de artillería y cohetes guiados”, de acuerdo con un comunicado recogido por el L’Orient le Jour.

No obstante, residentes libaneses han asegurado después que otros tres proyectiles israelíes han impactado en la región bastante tiempo después del fin de la escaramuza inicial. Además, dos niños han resultado heridos por el impacto de fragmentos en Kfarchouba.

Partidarios de Hizbulá en Líbano llevan pancartas durante una manifestación para expresar solidaridad con los palestinos, en los suburbios del sur de Beirut, el 8 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Por otro lado, la mezquita de Al Qaem, en el sur de Beirut ha sido escenario este domingo de una manifestación de 500 personas en apoyo a la población palestina, encabezada por el presidente del Consejo Ejecutivo de Hizbulá, Hashem Safieddine, quien aplaudió la habilidad exhibida por las milicias del movimiento islamista palestino Hamas a la hora de ejecutar la operación.

“(El primer ministro israelí Benjamin) Netanyahu pensó que sus decisiones radicales le daban carta blanca para hacer lo que le diera la gana en Jerusalén, en la mezquita de Al Aqsa o en Cisjordania, pero la respuesta le ha llegado en forma de tornado”, ha proclamado Safieddine.

“La respuesta es que Jerusalén tiene sus protectores y Al Aqsa tiene sus hombres y que la resistencia (palestina) tiene en la manga muchas sorpresas, algunas muy duras, contra las agresiones sufridas durante los últimos años”, ha zanjado en su discurso, recogido por el L’Orient.