Comité del Congreso recomienda acusar a Trump de insurrección y obstrucción por la invasión al Capitolio

Un nuevo capítulo de la era Trump se cerró este lunes, cuando un panel de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realizó su última sesión, resolviendo pedir a los fiscales federales que acusen al expresidente republicano Donald Trump de obstrucción e insurrección por el papel que le cupo en desencadenar el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Además de los cargos de incitación a la insurrección y obstrucción de una ley del Congreso, el comité selecto liderado por los demócratas pidió al Departamento de Justicia que también enjuicie a Trump por conspiración para defraudar a Estados Unidos y conspiración para hacer una declaración falsa. Se trata de la primera vez en la historia estadounidense en que el Congreso remita a un expresidente para su enjuiciamiento penal.

Si bien una remisión penal es más que nada simbólica, dado que el Departamento de Justicia es quien decide finalmente si se enjuicia a Trump o a otros, es un final concluyente para una investigación que desde el principio tuvo un enfoque casi singular, destacó The Associated Press. En la misma línea, Reuters señaló que la petición no es vinculante, pero puede presionar a los fiscales que están investigando a Trump para que actúen.

Partidarios de Donald Trump durante la invasión al Capitolio, el 6 de enero de 2021. Archivo. Foto: AP

Tras 18 meses de investigación, en los cuales se revisó más de un millón de documentos, se entrevistó a 1.000 testigos y se realizaron más de 100 citaciones y 10 audiencias públicas, el trabajo de este comité del Congreso quizá sea uno de los más importantes para toda una generación. Conformada por siete demócratas y dos republicanos, el panel creado bajo la administración de Nancy Pelosi sentó las bases de lo que podría ser una investigación formal por parte del Departamento de Justicia, luego de que Trump incitara a sus seguidores a asaltar el Capitolio por un supuesto fraude electoral en favor de su rival demócrata Joe Biden que, hasta el momento, aún no puede sustentar con evidencia.

En las más de 100 páginas que resumen la investigación, se incluyen historias como las de un agente de la Policía del Capitolio que resbaló sobre sangre derramada cuando la turba animada por el exmandatario irrumpió en el icónico edificio, o la de una agente electoral de Georgia que sufrió, junto a su hija, de amenazas racistas por parte del abogado de Trump, Rudy Giuliani, quien las acusó de robar votos. Se espera que el comité libere este miércoles una versión extendida de la investigación.

Conclusiones lapidarias

A través de un recuento audiovisual y sonoro de los registros recopilados durante el año y medio de investigación, el comité presentó las pruebas que luego sustentarían la votación unánime en contra del exmandatario.

“Esa evidencia ha llevado a una conclusión primordial y directa: la causa central del 6 de enero fue un hombre, el expresidente Donald Trump, al que muchos otros siguieron”, afirma el informe, concluyendo que “ninguno de los sucesos del 6 de enero de 2021 habría ocurrido sin él”.

Liz Cheney, miembro del Partido Republicano y vicepresidenta de la comisión, dijo que “cada presidente en nuestra historia ha defendido esta transferencia ordenada de autoridad, excepto uno”, cuando iniciaba la sesión.

La vicepresidenta del comité, Liz Cheney, representante republicana por Wyoming, junto al presidente del panel, el demócrata por Mississippi Bennie Thompson. Foto: AP

“Incluso personas clave que trabajaron estrechamente con el Presidente Trump para tratar de anular las elecciones de 2020, el 6 de enero, admitieron en última instancia que carecían de pruebas reales suficientes para cambiar el resultado de las elecciones, y admitieron que lo que estaban intentando era ilegal”, señala el informe, haciendo referencia al supuesto fraude con el que buscaba anular la victoria de Joe Biden, actual mandatario estadounidense.

Según el Comité, y basándose en las entrevistas que realizó durante 18 meses, pese a que Trump sabía que no había sustento en la acusación, continuó esparciendo la idea de un supuesto fraude.

Previo a la última sesión del comité, el representante demócrata y miembro del panel Jamie Raskin, quien también es un experto en derecho constitucional, dijo a la prensa que “gran parte de nuestro trabajo también se centra en las recomendaciones legislativas que hay que hacer para evitar golpes de Estado, insurrecciones, violencia política y sabotaje electoral en el futuro”, agregando que “en cierto sentido, ese es el meollo de esta investigación, porque creemos que hoy existe un peligro claro, continuo y presente para la democracia”.

Desde la bancada republicana, el representante Kevin McCarthy, quien busca convertirse en el próximo presidente de la Cámara Baja, dijo el mes pasado a los miembros del comité que, aprovechando su inminente mayoría durante el próximo año, levantarían su propia comisión investigativa para desacreditar a la mesa actual, aseguró The New York Times.

En cambio, para el presidente del comité, Bennie Thompson, demócrata por Mississippi, el sistema de justicia penal puede ejercer rendición de cuentas, y agregó: “Confiamos plenamente en que el trabajo de este comité ayudará a proporcionar una hoja de ruta hacia la justicia”. A su juicio, Trump “mermó la fe” que tiene la población cuando vota en una democracia.

Aun más categórica sobre la responsabilidad de Trump, Liz Cheney afirmó: “Nadie que se comporte así en ese momento puede volver a ocupar un cargo de autoridad en nuestra nación”. “No es apto para ocupar ningún cargo”, enfatizó en la reunión final del panel.

Complicaciones para Trump

El resultado de los 18 meses de investigación del Comité 6 de enero no es la única complicación que enfrenta el expresidente. Donald Trump, quien a mediados de noviembre anunció oficialmente su tercera carrera presidencial para las elecciones de 2024, también enfrenta la posibilidad de que su recelosamente guardada declaración de impuestos salga a la luz.

Este martes, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara se reunirá para discutir y votar sobre posibles medidas que tomarán contra el exmandatario, considerando que este batalló intensamente por bloquear su publicación. Se espera que, con el cambio en las fuerzas del Congreso, el trámite se agilice de forma dramática. Pero hay más. También podría liberarse uno de los secretos bancarios más resguardados por el magnate: el real tamaño de su patrimonio personal, así como la fuente de sus ingresos.

Tim O’Brien, autor de TrumpNation: El arte de ser el Donald, dijo a The New York Times que “Trump lleva décadas evitando la transparencia y eludiendo la rendición de cuentas”. “Ahora ambas se precipitan hacia él en forma de posibles revelaciones fiscales y una remisión penal. Por mucho que él quiera restar importancia a todo eso, es trascendental”.

Las investigaciones formales se ciernen contra Donald Trump, que ahora no cuenta con la inmunidad que el manto presidencial le otorgaba en el pasado, y que llegan a un mes de anunciar su campaña. “Con el fin de hacer a Estados Unidos grande y glorioso de nuevo, esta noche anuncio mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos”, dijo el 15 de noviembre en Mar-a-Lago, su resort frente al mar en Florida.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, durante su anuncio de una candidatura presidencial para 2024. Foto: Reuters

Ahora, con la presentación del Comité 6 de enero, el Departamento de Justicia continuará con la investigación judicial sobre el ataque al Capitolio. Para el exfiscal federal Shan Wu, “se trata de una investigación de gran envergadura. Enormes cantidades de pruebas, una enorme cantidad de testigos identificados”, según dijo a CNN Newsroom.

“Creo que son los detalles que acompañan a las propias remisiones y al informe los que darán una hoja de ruta al Departamento de Justicia. Este ha llegado un poco tarde a esta fiesta y están jugando a ponerse al día, pero ese detalle podría ser muy útil para ellos y también les pondrá mucha presión”, agregó, transparentando una pugna que se arrastra desde hace semanas donde el ente judicial pedía acceso a las entrevistas del comité.

“El hecho de que el Comité Selecto no conceda al Departamento acceso a estas transcripciones complica su capacidad para investigar y procesar a aquellos que participaron en conductas criminales en relación con el ataque del 6 de enero al Capitolio”, afirmaba en un comunicado el Departamento de Justicia. “En consecuencia, renovamos nuestra petición de que el Comité Selecto nos proporcione copias de las transcripciones de todas las entrevistas que ha realizado hasta la fecha”. Este miércoles se liberará el informe completo, mientras que la totalidad de las entrevistas y transcripciones se conocerán durante lo que queda de año.

Aún no está claro si el Departamento de Justicia seguirá la ruta que el Comité 6 de enero planteó en su investigación propia, o siquiera si Donald Trump y sus allegados se enfrentarán a cargos criminales. Pero, en paralelo, la justicia estadounidense también se encuentra investigando el supuesto mal manejo que Trump hizo de registros presidenciales y material clasificado, por lo que aún está por verse si se presentarán cargos contra él o alguno de sus cercanos en dicho caso.

También mantiene investigaciones civiles. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha alegado que el empresario y expresidente ha desarrollado durante décadas un fraude que lo envuelve a él, su familia y su empresa. La acusación se basa en un testimonio de Michael D. Cohen, exabogado de Trump, quien declaró ante un comité de la Cámara de Representantes en 2019. Una investigación del diario The New York Times -la que fue rechazada de forma furiosa por el expresidente- mostró que no pagó impuestos federales sobre la renta en 11 de los 18 años de documentos a los que el medio pudo acceder.

Ahora, la invasión al Capitolio pasa a una nueva etapa de investigación, pero sin el componente político. Esta vez, la trama será judicial.