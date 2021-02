Demócratas concluyen su argumentación en juicio político contra Trump

Los fiscales del juicio político contra Donald Trump concluyeron sus 16 horas de argumentación en el Senado de EE.UU. Durante los dos días que tuvieron para presentar su línea argumentativa, los demócratas utilizaron videos inéditos del asalto al Capitolio y mostraron tuits previos y posteriores del hecho del pasado 6 de enero del exmandatario.

Los legisladores demócratas que ofician de fiscales en el juicio político a Trump concluyeron el jueves su argumentación, instando al Senado a condenar al expresidente estadounidense por “incitación a la insurrección” en la toma del Capitolio el 6 de enero.

“Les pedimos humildemente que condenen al presidente Trump por un crimen del que es abrumadoramente culpable”, dijo Joe Neguse, uno de los miembros de la Cámara de Representantes que lleva adelante la acusación. “Porque si no lo hacen, si pretendemos que esto no sucedió, o peor aún, si lo dejamos sin respuesta, ¿quién puede asegurar que no volverá a suceder?”.

Mañana la defensa del exjefe de Estado comenzará su presentación.

El miércoles, el equipo mostró a los senadores -muchos de los cuales se dejaron ver claramente perturbados- horas de presentaciones gráficas y videos inéditos obtenidos de cámaras de seguridad y cámaras corporales de policías.

La asonada dejó cinco personas muertas, entre ellas un policía que falleció a manos de la turba.

Republicanos se mantienen leales

Trump -que está en Florida tras dejar la Casa Blanca- no comparecerá en el proceso y se ha mantenido en silencio.

Pero el juicio ha puesto nuevamente al polarizador expresidente en el centro de la conversación nacional y destacado la influencia que aún tiene sobre las bases republicanas.

Algunos republicanos han expresado su molestia con los manifestantes pro-Trump, criticado abiertamente la negativa de Trump a reconocer su derrota ante Biden.

La senadora republicana Lisa Murkowski, que es una crítica habitual del exmandatario, afirmó que la evidencia presentada hasta ahora parece bastante “inculpatoria”.

“Por supuesto que son poderosas”, dijo a su vez sobre las imágenes el senador Bill Cassidy, quien junto con Murkowski se encuentra entre los seis republicanos que se sumaron a los demócratas para apoyar la constitucionalidad del juicio.