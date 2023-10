Firma de dólares, recibimiento entre pétalos, llamado a la tranquilidad y canticos de cumpleaños: las primeras horas de las votaciones en Argentina

Las urnas del país trasandino se encuentran abiertas desde las nueve de la mañana para elegir a 130 diputados, 24 senadores y otros cargos regionales, pero lo que genera más expectativas es la elección del nuevo líder de la Casa Rosada.

Pese a que los sondeos apuntan a que en esta primera vuelta no saldrá el vencedor definitivo, en las primeras horas de votaciones los candidatos se muestran optimistas luego de emitir su voto. Según las últimas cifras de la Cámara Nacional Electoral, hasta el mediodía ya ha sufragado el 29,6% del padrón electoral.

El candidato por Libertad Avanza, Javier Milei fue acompañado por su hermana y por el aspirante a jefe de gobierno, Ramiro Marra –quien llegó autografiando dólares– . En la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el libertario fue recibido entre canticos de feliz cumpleaños y pétalos de rosas por una gran multitud que se agolpaba en la sede.

Tras emitir emitir su voto, un caótico grupo de personas lo acompañó con empujones y gritos a su favor. Al dejar el local de votación, Milei declaró a la prensa que no le preocupa la gobernabilidad y afirmó que “estamos en condiciones de hacer el mejor gobierno de la historia”.

Patricia Bullrich, presidencial por Juntos por el Cambio y una de las tres candidatas favoritas, emitió su voto en la sede del predio de la Sociedad Rural Argentina, en el barrio de Palermo. Ahí, fue recibida por simpatizantes que le pidieron fotos en su camino a la mesa de votación.

A la salida de su votación, señaló que “es una sensación muy impresionante, representar a tanta gente que adhiere a nuestra propuesta, hay que esperar el resultado pero estoy contenta con lo que hemos hecho”.

Desde Tigre, el candidato oficialista de Unión por la Patria Sergio Massa, emitió su voto saludando y tomándose selfies con los simpatizantes que lo esperaban a la salida del local de votación.

El actual ministro de Economía en el gobierno de Alberto Fernández, hizo un llamado a la ciudadanía para que asista a las urnas y “expresen su opinión. Massa también declaró a la prensa que “entre todos tenemos que transmitir tranquilidad, ayer estuvimos trabajando y seguiremos el lunes porque nuestra responsabilidad es cuidar a los argentinos”.

La presidencial que dio una sorpresa en el último debate presidencial, Myriam Bregman llamó a votar “sin miedo” y manifestó que “la izquierda tiene mucho para decir y fue bien recibido”. Por su parte, el candidato a presidente de Hacemos por nuestro País y gobernador de Córdova, Juan Schiaretti, sostuvo que “hoy se define que Argentina vamos a tener en el futuro, una Argentina que viene a los tumbos, o si vamos a un viaje a lo desconocido, o si vamos al trabajo, a la producción y el federalismo”.

Las palabras de Fernández

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, tuvo unas escuetas palabras a la salida de su local de votación. Al ser consultado por su futuro en la política declaró que “no importa”. El Mandatario manifestó que el “pueblo decide” y que “hemos hecho todo lo necesario para que este proceso se desarrolle en paz. El resto es democracia”.

Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández emitió su voto en Santa Cruz y con respecto al resultado de las elecciones aseguró que “espera sensatez” y “mucho acuerdo”.

La política, también se refirió sobre la gestión actual del gobierno, ante estas consultas respondió que “ya han sido públicas las diferencias que hemos tenido por funcionarios que no funcionan; ya en 2020 era necesario alinear políticas, precios, salarios, jubilaciones y no fui escuchada. En un país de carácter presidencialista como es este, está claro que el que decide siempre es el presidente, para bien o para mal” y que su rol se limita a “presidir el Senado y nada más que eso. Yo no decido políticas”.