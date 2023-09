Eduardo Eurnekian, el millonario que respalda a Milei, pero critica sus palabras contra el Papa y la dolarización

El nombre de Eduardo Eurnekian (90) no es el de un aparecido para Javier Milei, el candidato presidencial argentino de La Libertad Avanza. No forma parte de la lista de personas que, tras su sorpresiva victoria en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto pasado, llegó a presentar sus respetos ante quien podría convertirse en el próximo presidente trasandino. Tampoco fue de los que se plegó cuando el fenómeno Milei, surgido en 2021, resultó electo diputado de la República. Eurnekian lo conocía de antes: fue el empleador del polémico político libertario durante más de una década.

Siempre ligado a Milei, en el pasado no ha escatimado en elogiarlo. Pero durante las últimas dos semanas, ha salido a criticarlo en situaciones distintas, ya sea por sus críticas al Papa Francisco –a quien Milei llamó “el representante del Maligno en la Tierra”– o por la propuesta de dolarización con la que el libertario busca solucionar el duro panorama económico de Argentina.

El empresario argentino Eduardo Eurnekian, exempleador de Milei. Foto: Reuters

“Nadie puede arreglar esto en soledad”, dijo a los medios locales durante una reunión del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), instancia en la que alabó abiertamente la propuesta económica de la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) y rival de Milei, Patricia Bullrich, pero donde también le pidió a su exempleado que se “tranquilice”. “No estamos en condiciones de aguantar otro dictador”, aseguró.

¿Quiebre en la relación?

Dueño de Corporación América Airports (CAAP), uno de los mayores operadores aeroportuarios del mundo y poseedor de las concesiones de los principales aeropuertos argentinos, Eurnekian es un hijo de inmigrantes armenios -lo que le valió el apodo de el “Armenio”- nacido en Buenos Aires, en 1932, quien inició su carrera empresarial como empleado del negocio textil de sus padres, detalló La Nación. Para la década de los 80, creó un imperio mediático que incluía a América TV y El Cronista, entre otros, para luego venderlo y fundar un grupo aeroportuario.

Inserto en servicios como la energía, infraestructura, agronegocios y servicios financieros, explicó el mismo medio, Eduardo Eurnekian erigió un imperio que lo llevó a convertirse en uno de los hombres más ricos de la nación vecina, según el ranking Forbes. Allí, en su grupo económico, empleó al entonces economista Javier Milei, antes de que surgiera su personaje de showman, los gritos y la aspiración presidencial.

En una entrevista publicada este martes por el diario británico Financial Times, el empresario detalla que Milei estuvo contratado por su empresa entre 2008 y 2021, años en los que desarrollaron una conexión personal e ideológica.

Es más, muchas de las personas que actualmente trabajan en el equipo del candidato, previamente lo hicieron para Eurnekian. Ejemplo de ello son los casos de Guillermo Francos, quien posiblemente será el ministro de Interior de ganar las elecciones, o Nicolás Posse, indicado por la prensa trasandina como el potencial jefe de Gabinete.

Sin embargo, se ha generado una evidente distancia entre ambos, luego de que se hicieran públicos los calificativos con los que Milei se refirió al Papa Francisco, además de los exabruptos constantes del diputado –recientemente fue grabado durante un mitin manipulando una motosierra sin cadena sobre el pickup de una camioneta rodeada de adherentes y aliados políticos– y, más importante para el rubro del empresario, la reaparición de la idea de la dolarización como solución a los problemas financieros de Argentina.

Durante la entrevista al medio financiero, mientras elogiaba algunos aspectos de Milei, criticaba otros. “Milei es un economista, un tecnócrata. Alguien con propuestas que no son nuevas desde el punto de vista internacional y en quien confío será el candidato más promercado. Creo que sería muy buen presidente”, dijo por un lado. Pero, al mismo tiempo, calificó de una “simplificación” la propuesta de dolarización. “Me parece ridículo adoptar el dólar solo. Si su intención es estabilizar la economía, una vez que lo haya logrado, ¿de qué serviría dolarizar?”, señaló al Financial Times.

El miércoles, explicó el medio Ámbito Financiero, el “Armenio” se refirió a la polémica propuesta que busca reemplazar la moneda oficial del país vecino por el dólar. “Sabemos que no tenemos moneda, está bien. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a buscar otra moneda? La americana, la traemos, no la traemos y la generamos nosotros, hacemos un sacrificio y tenemos el orgullo de decir que no tenemos moneda”, argumentó.

Y cerró tajante. “¡Pará viejo! Eso es algo que tenemos que decidir nosotros, tengamos un orden, una disciplina, dolarizar es secundario”.

Durante un breve encuentro entre periodistas locales y Eurnekian, en el lobby del Sheraton de Retiro, el empresario envió un recado directo al candidato: “Que se tranquilice, la Argentina no necesita un dictador, no estamos en condiciones de aguantar otro dictador”, planteó en declaraciones recogidas por Clarín y La Nación tras preguntarle sobre cómo creía que se podría comportar en caso de llegar a la Casa Rosada.

Se desarrollaba la cumbre del CICyP, y si bien descartó un distanciamiento con Milei, sí se mostró crítico de sus palabras. Ante la pregunta de La Nación sobre si existía dicho alejamiento, Eurnekian respondió: “No, yo no hablé de distancia de Milei. Simplemente manifiesto mi pensamiento. Milei tendrá su pensamiento, yo tengo el mío. Y el mío abarca más en el sentido del respeto a la religión, que es fundamental, y también que todo se haga en el marco de la democracia, de la libertad y de los partidos políticos, que están para eso”.

También tuvo espacio para matizar. ¿Le inquietaría la gobernabilidad del país?, le preguntaron luego. “Señores, si hay diputados, senadores, gobernadores, si hay una clase política activa, entonces no le tengo miedo a nadie. ¿A qué le voy a tener miedo?”, respondió.

Según Ámbito Financiero, planteó que Milei “es un individuo que sabe”, y si bien “podemos diferir en algunos temas, sobre dolarizar o no, están los departamentos técnicos, todos tenemos derecho a opinar”, concluyó.

Javier Milei tras su victoria en las PASO en Buenos Aires, el 13 de agosto de 2023. Foto: AP

Quien celebró la presencia de Eurnekian fue Patricia Bullrich, quien no pudo contener una broma luego de las favorables palabras que le dedicó durante el encuentro empresarial. “¿Voto cantado?”, dijo la candidata de JxC, quien suponía tenía preferencias por Milei.

“Nos ha llenado el espíritu de esperanza”, planteó el millonario argentino de origen armenio. “Tú nos has demostrado una Argentina clásica, luchadora, que tiene los valores y tiene las agallas para enfrentar el futuro. Quiero pedirles a todos que levanten la copa, no solamente por el éxito personal de ella, sino porque su esfuerzo sea coronado también por el aplauso de la sociedad”, agregó, mientras miraba fijamente a Bullrich, consignó La Nación.

La grieta entre ambos existe, revelaron cercanos al empresario a Clarín durante un receso de la cumbre. “No le perdona sus diatribas contra el Papa”.

Una cruzada contra el Papa

“Al Papa le tengo respeto, y somos muchos los que le tenemos respeto, y muchos en el mundo, entonces no tiene que arrogarse él el derecho de opinar del Papa, que se calle la boca”. Así respondió Eurnekian cuando le consultaron por las palabras de Milei contra Francisco, el pontífice de origen argentino.

La semana pasada, el “Armenio” ya se había pronunciado contra el libertario, asegurando que este último no tiene “altura” para juzgar al Papa, y calificó de “totalmente fuera de lugar” las palabras vertidas durante la entrevista de Milei con el polémico periodista estadounidense Tucker Carlson.

A las previas palabras del diputado, cuando dijo que el Papa Francisco era “el representante del Maligno en la Tierra”, se sumaron nuevas críticas durante la citada entrevista, en las que acusó al religioso de “jugar políticamente” y de estar a favor de “dictaduras sangrientas”, en referencia a Cuba y Venezuela.

El Papa Francisco durante la audiencia general semanal, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 20 de septiembre de 2023. Foto: Reuters

La respuesta de Eurnekian llegó en una entrevista radial donde aseveró que Milei “no está a la altura ni para juzgar al Papa, ni para opinar, ni para dar una pauta de cuáles son las actitudes que debería asumir el Papa, bajo ningún punto de vista”. Según el empresario, Francisco es “un orgullo” y “tiene una responsabilidad enorme y además hace dos mil años que estamos respetando la figura por sus principios religiosos y sus ideas. ¿Qué tenemos que objetarle?”.

Según Juan Luis González, autor de la biografía “El Loco” y a quien La Tercera entrevistó semanas atrás, fue precisamente Eduardo Eurnekian quien “ayudó a Milei a instalarse en los medios y en la política”, según plantea en su libro. González dijo que miembros del círculo de Milei y de Corporación América Airports coincidieron en que Eurnekian había alentado a su empleado a entrar en política después de que saltó a la fama a finales de la década de 2010 como presentador de televisión y panelista de radio criticando la mala gestión económica de Argentina.

“Eurnekian es el padre intelectual de Milei, y es el arquetipo del empresario argentino que vive de los privilegios (otorgados) por la clase política”, dijo José Luis Espert, un diputado de Juntos por el Cambio que compartió brevemente un partido político con Milei, apunta el Financial Times.

El periódico británico, en tanto, aseguró que el empresario y el candidato comparten rasgos similares: “Ninguno de los dos fue a escuelas o clubes sociales vinculados a la élite argentina. Tampoco están casados. Y ambos son frenéticos trabajadores ampliamente conocidos por sus personalidades irascibles. Antiguos colegas dicen que Eurnekian encontró en Milei una presencia entretenida dentro de la empresa”, se lee en la nota sobre el “Armenio.