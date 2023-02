Gobierno de Biden prohibiría asilo de miles de migrantes que llegan a frontera entre EE.UU. y México

Estados Unidos podría prohibir que decenas de miles de migrantes que lleguen a su frontera con México soliciten asilo, indicó este martes una propuesta vista como la medida de mayor alcance hasta el momento del Gobierno del presidente Joe Biden para disuadir a las personas de traspasar la zona limítrofe sin autorización.

Según las nuevas normas, los migrantes que no usen las vías legales actuales para ingresar a Estados Unidos o que no busquen protección en los países por los que pasan en ruta al territorio estadounidense se considerarán automáticamente no aptos para el asilo, a menos que califiquen para ciertas excepciones.

Biden, un líder demócrata que se espera busque la reelección en 2024, ha enfrentado desafíos a la hora de lidiar con el número récord de migrantes que han sido detenidos mientras cruzaban la frontera desde que asumió el cargo hace dos años.

Si bien el mandatario estadounidense inicialmente se comprometió a restaurar el acceso al asilo que fue restringido por el expresidente Donald Trump, su Gobierno ha estado adoptando cada vez más prohibiciones, al estilo del exmandatario republicano.

El plan de Biden para prohibir la entrada a algunos solicitantes de asilo refleja esfuerzos similares del Gobierno Trump que fueron bloqueados por cortes federales.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) prometió recusar la regla de Biden en los tribunales, comparándola con la restricción de Trump, que los activistas denominaron como “prohibición de tránsito”.

“Hemos interpuesto exitosamente demandas para bloquear la prohibición de tránsito de Trump y volveremos a hacerlo si la administración de Biden sigue adelante con su plan”, dijo Lee Gelernt, abogado de ACLU.

Las familias y los adultos solteros estarán sujetos a las restricciones, mientras que los menores no acompañados estarán exentos, según el texto de la norma, emitida conjuntamente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos.

La medida sería temporal y estaría limitada a un periodo de dos años.

La administración de Biden comenzó a discutir la prohibición y otras medidas al estilo de Trump el año pasado como una forma de reducir los cruces ilegales al momento de quedar sin vigencia las restricciones de tiempos del Covid-19 que permitían que muchos migrantes fueran expulsados de regreso a México.

El Gobierno ha continuado imponiendo normas de asilo más severas, ya que es posible que las restricciones de la era de la pandemia, conocidas como Título 42, caduquen 11 de mayo cuando termine la emergencia de salud pública por el virus.