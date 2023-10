Irán ayudó a Hamas a planear el ataque contra Israel durante varias semanas

Funcionarios de seguridad iraníes ayudaron a planear el ataque sorpresa del sábado de Hamas contra Israel y dieron luz verde al asalto en una reunión celebrada en Beirut el pasado lunes, según altos cargos del grupo que controla la Franja de Gaza e Hizbulá, la agrupación libanesa respaldado por Irán.

Oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán habían trabajado con Hamas desde agosto para idear las incursiones por aire, tierra y mar -la violación más importante de las fronteras de Israel desde la guerra del Yom Kippur de 1973-, según esas personas.

Los detalles de la operación se perfeccionaron durante varias reuniones en Beirut a las que asistieron oficiales del IRGC y representantes de cuatro grupos militantes respaldados por Irán, entre ellos Hamas, que ostenta el poder en Gaza, y Hizbulá, un grupo chiita y facción política en el Líbano, dijeron.

Funcionarios estadounidenses afirman que no han visto pruebas de la implicación de Teherán. En una entrevista con la CNN emitida el domingo, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo: “Todavía no hemos visto pruebas de que Irán dirigiera o estuviera detrás de este ataque en particular, pero ciertamente hay una larga relación”.

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, habla durante una reunión con el gabinete en Teherán, Irán, el 8 de octubre de 2023. Foto: Reuters

“No tenemos ninguna información en este momento que corrobore esta versión”, dijo un funcionario estadounidense sobre las reuniones.

Sin embargo, un funcionario europeo y un asesor del gobierno sirio dieron la misma versión de la implicación de Irán en los preparativos del atentado que los altos cargos de Hamas e Hizbulá.

Consultado por las reuniones, Mahmoud Mirdawi, alto cargo de Hamas, dijo que el grupo planeó los atentados por su cuenta. “Se trata de una decisión palestina y de Hamas”, afirmó.

Un portavoz de la misión de Irán ante las Naciones Unidas dijo que la República Islámica apoyaba las acciones de Gaza, pero no las dirigía.

“Las decisiones tomadas por la resistencia palestina son ferozmente autónomas y están inquebrantablemente alineadas con los intereses legítimos del pueblo palestino”, dijo el portavoz. “No estamos involucrados en la respuesta de Palestina, ya que la toma únicamente la propia Palestina”.

Un papel directo de Irán sacaría de las sombras el prolongado conflicto de Teherán con Israel, elevando el riesgo de un conflicto más amplio en Medio Oriente. Altos funcionarios de seguridad israelíes han prometido atacar a los dirigentes de Irán si se determina que Teherán es responsable del asesinato de israelíes.

El plan más amplio del IRGC es crear una amenaza en múltiples frentes que pueda estrangular a Israel por todos lados: Hizbulá y el Frente Popular para la Liberación de Palestina en el norte y la Yihad Islámica palestina y Hamas en Gaza y Cisjordania, según altos miembros de Hamas e Hizbulá y un funcionario iraní.

Los iraníes celebran durante una reunión en apoyo de los palestinos, en Teherán, Irán, el 7 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Se ha confirmado la muerte de al menos 700 israelíes, y el ataque del sábado ha perforado el aura de invencibilidad del país y ha dejado a los israelíes preguntándose cómo sus tan cacareadas fuerzas de seguridad pudieron permitir que esto sucediera.

Israel ha culpado a Irán, diciendo que está detrás de los ataques, aunque sea de forma indirecta. “Sabemos que hubo reuniones en Siria y en Líbano con otros líderes de los ejércitos terroristas que rodean a Israel, por lo que obviamente es fácil entender que intentaron coordinarse. Los representantes de Irán en nuestra región intentaron coordinarse lo más posible con Irán”, dijo el domingo el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan.

Hamas ha reconocido públicamente haber recibido apoyo de Irán. Y el domingo, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, habló con el líder de la Yihad Islámica palestina, Ziyad al-Nakhalah, y con el jefe de Hamas, Ismail Haniyeh.

Irán ha estado dejando de lado otros conflictos regionales, como su disputa abierta con Arabia Saudita en Yemen, para dedicar los recursos extranjeros del IRGC a coordinar, financiar y armar a milicias antagónicas a Israel, incluidos Hamas e Hizbulá, dijeron miembros de alto rango de Hamas e Hizbulá.

Estados Unidos e Israel han designado a Hamas e Hizbulá como organizaciones terroristas.

“Ahora somos libres de centrarnos en la entidad sionista”, dijo el funcionario iraní. “Ahora están muy aislados”.

El objetivo del ataque fue golpear a Israel mientras estaba distraído con sus divisiones políticas internas por el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. El otro objetivo era interrumpir las aceleradas conversaciones mediadas por Estados Unidos para normalizar las relaciones entre Arabia Saudita e Israel, algo que Irán considera amenazante, dijeron las fuentes de alto rango de Hamas e Hizbulá.

Los partidarios de Hizbulá viajan en motos mientras pasan por una colina que domina la ciudad israelí de Metula, en el lado libanés de la frontera entre Líbano e Israel en la aldea sureña de Kfar Kila, el 8 de octubre de 2023. Foto: AP

Sobre la base de los acuerdos de paz con Egipto y Jordania, la ampliación de los vínculos israelíes con los Estados árabes del Golfo podría generar una cadena de aliados de Estados Unidos que conecta tres puntos claves del comercio mundial: el Canal de Suez, el Estrecho de Ormuz y Bab al-Mandeb, que conecta el el Mar Rojo con el Mar Arábigo, apunta Hussein Ibish, investigador del Instituto de los Estados Árabes del Golfo en Washington.

“Esas eran pésimas noticias para Irán”, afirma Ibish. “Si pudieran hacerlo, el mapa estratégico cambiaría drásticamente en perjuicio de Irán”.

Ismail Qaani, el líder del brazo militar internacional del IRGC, la Fuerza Quds, ha liderado el esfuerzo para que todas las fuerzas de Irán en el extranjero operen bajo un comando unificado.

Según informó The Wall Street Journal, Qaani inició la coordinación de varias milicias que rodean a Israel en abril, durante una reunión en Líbano, donde por primera vez Hamas comenzó a trabajar más estrechamente con otros grupos, como Hizbulá.

Según el funcionario iraní, para esa época y bajo la dirección de Irán, varios grupos palestinos llevaron a cabo una rara serie de ataques limitados contra Israel desde Líbano y Gaza. “Fue un éxito rotundo”, aseguró el funcionario.

Irán respalda a Hamas desde hace mucho tiempo, pero como es un grupo sunnita, hasta hace unos meses, cuando se aceleró la cooperación entre los grupos, Hamas era un outsider entre los representantes mayoritariamente chiitas de Teherán.

Desde agosto, los representantes de estos grupos se reunieron al menos cada dos semanas con líderes de la Fuerza Quds en el Líbano, para discutir el ataque de este fin de semana contra Israel y lo que sucederá a continuación, señalan las fuentes. Qaani asistió a algunas de esas reuniones junto con el líder de Hizbulá, Hassan Nasrallah, el líder de la Yihad Islámica, al-Nakhalah, y Saleh al-Arouri, el jefe militar de Hamas, según los miembros del grupo armado.

Soldados israelíes patrullan una calle en la ciudad israelí de Metula, visto desde el lado libanés de la frontera libanés-israelí en la aldea sureña de Kfar Kila, el 8 de octubre de 2023. Foto: AP

Y al menos a dos de esas reuniones también habría asistido el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian.

“Un ataque de semejante alcance sólo puede haber dado tras meses de planificación, y no habría ocurrido sin coordinación con Irán”, apunta Lina Khatib, directora del Instituto SOAS de Medio Oriente de la Universidad de Londres. “Al igual que Hizbulá en Líbano, Hamas no va por sí sola a la guerra sin el acuerdo previo y explícito de Irán”.

La capacidad de las milicias palestinas y libanesas para coordinarse con Irán se pondrá a prueba en los próximos días a medida que se defina la respuesta de Israel.

Egipto, que está tratando de mediar en el conflicto, advirtió a funcionarios israelíes que una invasión terrestre a Gaza desencadenaría una respuesta militar de Hizbulá, abriendo un segundo frente de batalla, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Israel e Hizbulá intercambiaron disparos brevemente el domingo.

Hamas ha pedido a los palestinos de Cisjordania y a los ciudadanos palestinos de Israel que tomen las armas y se unan a la lucha. Ha habido enfrentamientos limitados en Cisjordania, pero no hay informes de enfrentamientos entre árabes y judíos dentro de Israel, como ocurrió en mayo de 2021, cuando Israel y Gaza participaron por última vez en combates prolongados.

El funcionario iraní dijo que si Irán fuera atacado, respondería con ataques con misiles contra Israel desde Líbano, Yemen e Irán, y enviaría combatientes iraníes a Israel desde Siria para atacar ciudades en el norte y el este de Israel.

El respaldo de Irán a un grupo coordinado de milicias árabes es ominoso para Israel. En conflictos anteriores, la Unión Soviética fue el máximo patrocinador de los enemigos árabes de Israel y siempre pudo presionarlos para que llegaran a algún tipo de acuerdo o reconocieran una línea roja, dijo Bernard Hudson, exjefe antiterrorista de la Agencia Central de Inteligencia.

“Los soviéticos nunca consideraron a Israel un enemigo permanente”, dijo. “El liderazgo de Irán claramente lo hace”.