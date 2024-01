La extrema derecha de Israel pide que los palestinos se reasienten fuera de Gaza

Los ministros israelíes de extrema derecha piden cada vez más a los palestinos que abandonen Gaza, y a los judíos, reconstruir los asentamientos allí, lo que complica los esfuerzos del primer ministro Benjamin Netanyahu por mantener el apoyo diplomático a la guerra contra Hamas y al mismo tiempo garantizar su propia sobrevivencia política.

Netanyahu enfrenta una de las mayores amenazas a sus 16 años de liderazgo, con índices de aprobación sombríos después de que Hamas matara a más de 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomara como rehenes a más de 200 personas el 7 de octubre. Con cuidado de no alienar a miembros clave de su gabinete y arriesgarse al colapso de su gobierno, ha guardado silencio sobre los comentarios a pesar de la presión para repudiarlos por parte de Estados Unidos, el aliado más importante de Israel.

“Estados Unidos rechaza inequívocamente cualquier propuesta que abogue por el reasentamiento de palestinos fuera de Gaza”, dijo el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una reunión en Tel Aviv el martes. Dijo que Netanyahu le aseguró que el reasentamiento fuera de Gaza no es la política del gobierno israelí.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que dirige el ultranacionalista Partido Sionista Religioso, dijo la semana pasada que Israel debería reconstruir los asentamientos judíos en Gaza que fueron desarraigados cuando se retiró unilateralmente del enclave en 2005. También pidió a Israel que fomente la “migración voluntaria de los residentes de Gaza a países que acepten absorberlos como refugiados”. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, líder del ultranacionalista Partido del Poder Judío, dijo que “fomentar la emigración” es la solución correcta al conflicto y pidió reconstruir los asentamientos.

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, caminan hacia una reunión en el Ministerio de Defensa israelí rodeados de seguridad en Tel Aviv, Israel, el 9 de enero de 2024. Foto: Reuters

Para los palestinos, cualquier discusión de los israelíes para desarraigarlos de sus hogares les recuerda el trauma colectivo de 1948, cuando alrededor de 750.000 palestinos huyeron o se vieron obligados a abandonar sus hogares en Israel durante la guerra árabe-israelí que se libró por el establecimiento de Israel. Los Estados árabes, incluido el vecino Egipto, han rechazado cualquier migración masiva de palestinos a su territorio, diciendo que no permitirán que los palestinos vuelvan a convertirse en refugiados.

Netanyahu y su gabinete de guerra no han articulado una visión clara para la Gaza de posguerra, lo que genera preocupación en la comunidad internacional sobre lo que vendrá después de la guerra.

Pero el liderazgo israelí ha dicho que Israel no tiene intención de volver a ocupar Gaza y no tiene planes de expulsar a los palestinos del enclave.

“Contrariamente a las falsas acusaciones, Israel no busca desplazar a la población de Gaza. Sujeta a controles de seguridad, la política de Israel es permitir que aquellos individuos que deseen irse lo hagan”, dijo la oficina de Netanyahu a The Wall Street Journal el martes.

Para muchos votantes israelíes de la derecha nacionalista del país, la decisión de Israel de 2005 de evacuar 21 asentamientos y desarraigar a unos 9.000 civiles de Gaza fue una grave injusticia que durante mucho tiempo han tratado de revertir. Si bien la idea cuenta con cierto apoyo entre los ciudadanos israelíes, sigue siendo una opinión minoritaria y los analistas políticos la consideran en general como un resultado poco realista.

Una cuarta parte de los israelíes apoya la construcción de asentamientos en Gaza, mientras que el 64% está a favor de abandonar el enclave por completo después de la guerra o mantener algún nivel de control de seguridad, según una encuesta de noviembre realizada por el think tank Instituto de la Democracia de Israel, con sede en Jerusalén.

Benny Gantz, líder de Unidad Nacional, asiste a una reunión en el Muro de los Lamentos, en Jerusalén, el 23 de julio de 2023. Foto: Reuters

Los ministros de extrema derecha, si bien son miembros del gobierno israelí, no tienen suficientes asientos en el Parlamento de 120 escaños, o Knesset, para derrocar a Netanyahu y sus otros aliados. Después de que comenzó la guerra, Benny Gantz, líder del partido de centroderecha Unidad Nacional, se unió a un gobierno de emergencia multipartidista, lo que significa que incluso sin los legisladores de extrema derecha, Netanyahu podría mantener su mayoría para liderar el país.

Pero si los ministros de extrema derecha se retiran de la coalición, afectaría la capacidad de Netanyahu para mantenerse en el poder a largo plazo, ya que Gantz ha dicho que solo permanecería en la coalición mientras dure la guerra.

Aún así, la negativa de Netanyahu a repudiar los comentarios sobre Gaza ha creado tensiones diplomáticas con Estados Unidos y refleja los desafíos de lidiar con lo que los analistas dicen es el gobierno más derechista, religioso y ultranacionalista de la historia de Israel.

Palestinos desplazados, que huyeron de sus hogares debido a los ataques israelíes, se refugian en un campamento de tiendas de campaña en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 10 de enero de 2024. Foto: Reuters

“Esto no va a suceder, pero refleja el extremismo del gobierno y la furia del sistema político israelí”, dijo Hussein Ibish, un destacado académico del think tank Instituto de Estados Árabes del Golfo en Washington. “Netanyahu no los detendrá porque estas personas se están desahogando de una manera que ayuda a Netanyahu a mantenerse en el poder”.

Los comentarios recientes también reflejan de manera más amplia un debate sobre el lenguaje que los altos funcionarios israelíes han utilizado para describir los objetivos de la guerra en Gaza. El jueves, la Corte Internacional de Justicia comenzará las audiencias sobre una petición presentada por Sudáfrica, acusando a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza. La petición de Sudáfrica, que debe demostrar legalmente la intención de cometer genocidio, se basa en parte en comentarios de Smotrich y Ben-Gvir, pero también de una serie de altos funcionarios israelíes, incluido el propio Netanyahu.

Más de 23.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, han sido asesinados en Gaza desde que comenzó la guerra, según funcionarios de salud del enclave. Las cifras no distinguen entre civiles y combatientes.

Si bien las propuestas de los ministros de extrema derecha casi no tienen posibilidades de tener éxito, crean un dolor de cabeza diplomático, no sólo con Estados Unidos, sino también con aliados árabes moderados, como Egipto y Jordania, así como con los Estados del Golfo que Israel espera que desempeñen un papel en la Gaza de posguerra.

“Cuando esto se convierte en uno de los principales puntos públicos de tensión e incluso de conflicto con la administración, se trata de una pérdida estratégica”, dijo Ghaith Al-Omari, investigador principal del Instituto de Washington para la Política de Medio Próximo, un think tank. “Hace mucho más difícil para Estados Unidos apoyar a Israel”.

Palestinos se reúnen junto a un vehículo dañado mientras inspeccionan el lugar de un ataque israelí, en Deir al-Balah, en la Franja de Gaza central, el 10 de enero de 2024. Foto: Reuters

Ari Harow, exjefe de gabinete de Netanyahu, dijo que Estados Unidos probablemente entiende que la reconstrucción de los asentamientos judíos en Gaza está “fuera del ámbito de algo que un gobierno liderado por Netanyahu tomaría en serio”, pero “esperarán que Netanyahu deje clara su posición al respecto en algún momento”.

Mientras tanto, Netanyahu está aprovechando la vaguedad para mantener bajo control las presiones de la coalición. Si bien los ministros de extrema derecha no pueden superar en votos a Netanyahu y sus aliados, sí podrían retirarse de su gobierno.

Las encuestas han mostrado que el partido de derecha Likud de Netanyahu perdería alrededor de un tercio de sus escaños en la Knesset si las elecciones se celebraran ahora. En cambio, ha aumentado el apoyo al partido de centroderecha Unidad Nacional liderado por Gantz. Gantz ha dicho que no permitiría que extremistas como Ben-Gvir y Smotrich formen parte de su coalición, lo que significa que en las elecciones de hoy probablemente la extrema derecha perdería todo el poder.

Netanyahu “sabe que si va a elecciones, estará acabado”, dijo Michael Oren, exembajador israelí en Estados Unidos y viceministro en un gobierno anterior de Netanyahu. “Sin ellos no tiene coalición”.