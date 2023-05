Los problemas de la monarquía británica de cara a la coronación de Carlos III

En la cuenta regresiva para la coronación de Carlos III, que tendrá lugar el próximo sábado en una ceremonia en la Abadía de Westminster en Londres, la corona británica está repitiendo escándalos de hace décadas. La familia real, que todavía se está recuperando del lanzamiento de las reveladoras memorias del príncipe Harry, En la sombra, ha tenido que hacer frente a una serie de controversias, desde el supuesto affaire de Guillermo, hasta la ausencia de Meghan Markle, y el caos en los preparativos del evento.

La presencia de Harry sin Meghan

El Palacio de Buckingham informó que el príncipe Harry asistirá a la coronación del rey Carlos III, pero su esposa, Meghan Markle, no estará presente. Será la primera vez que se lo verá con la familia real desde el lanzamiento de sus memorias En la sombra, que produjo una suerte de alejamiento con su familia.

La prensa británica recordó que Meghan no ha regresado a Reino Unido desde el funeral de la reina Isabel II en septiembre del año pasado, y ahora permanecerá en la casa de la pareja en Montecito, California, con los dos hijos de la pareja, Archie, de tres años, y Lilibet, de uno.

Según el diario The Telegraph, hubo muchos factores que influyeron en la decisión de la duquesa de no asistir a la coronación, pero el principal de ellos fue el deseo de celebrar el cuarto cumpleaños de Archie, que coincide con la ceremonia de coronación el 6 de mayo. En todo caso, Archie y Lilibet no fueron invitados formalmente a la coronación.

El príncipe Harry junto a Meghan Markle.

El periódico dice que el príncipe Harry esperaba una disculpa que le pidió a su familia a través de entrevistas televisivas en enero, cuando insistió en que quería reconciliarse con su padre, el rey Carlos III y su hermano Guillermo, príncipe de Gales. Sin embargo, desde entonces no ha habido ningún contacto significativo entre las dos partes.

“Se entiende que tanto el rey como el príncipe Guillermo se sienten profundamente traicionados por las muchas revelaciones familiares personales que el duque ha hecho en sus memorias, En la sombra y en varias entrevistas”, indicó The Telegraph.

Se dijo que el rey estaba demasiado “ocupado” para ver a su hijo a fines de marzo cuando realizó una visita sorpresa a Reino Unido para asistir a una audiencia en el Tribunal Superior sobre su reclamo contra el editor del Daily Mail.

Romance extramarital de Guillermo

A lo largo de los años, han circulado rumores sobre que el príncipe Guillermo ha engañado a su esposa, la princesa Kate. Aunque no hay evidencia reciente que respalde los rumores, se ha especulado que él tuvo una aventura en algún momento con una mujer llamada Rose Hanbury. Sin embargo, esta no era la única persona con la que se rumoreaba que Guillermo había estado durante su matrimonio con Kate.

El romance de Guillermo y Kate comenzó en septiembre de 2001 después de que se conocieran en la Universidad de St. Andrews. Aunque mantuvieron su relación fuera del ojo público durante varios años, la pareja tuvo una pelea y se separó brevemente en 2007 y por ese entonces circuló el rumor que la ruptura se debió a una infidelidad del príncipe. Se reunieron más tarde ese año. La pareja real se casó en abril de 2011, en uno de los eventos más televisados del siglo en Reino Unido.

El príncipe Guillermo y Kate, princesa de Gales, durante su visita al jardín conmemorativo de Aberfan, el 28 de abril de 2023. Foto: AP

En 2019, circularon rumores de que Guillermo tuvo una aventura con Rose, la marquesa de Cholmondeley, durante su relación con Kate. Múltiples medios informaron en ese momento que el duque y la duquesa de Cambridge tuvieron una pelea con Rose. Sin embargo, ninguno de los rumores ha sido verificado y la realeza aparentemente ha ignorado los chismes sin fundamento.

Más de tres años después, la especulación aumentó una vez más a mediados de 2022 y luego en febrero de este año circuló el rumor que Guillermo había pasado con ella el día de San Valentín.

Príncipe Andrés asistirá

La presencia del hermano menor de Carlos, el príncipe Andrés, no ha estado exenta de controversia, aunque su asistencia a la ceremonia nunca ha sido cuestionada. Andrés fue amigo durante mucho tiempo del financista Jeffrey Epstein –quien murió en prisión en 2019, donde estaba a la espera de juicio por acusaciones de abusos sexuales, tráfico de menores y conspiración-. El príncipe llegó a un acuerdo, en febrero del año pasado, en la demanda civil por agresión sexual presentada en su contra en Estados Unidos.

Las acusaciones de abuso sexual llevaron a Andrés a retirarse de sus funciones públicas en 2019; también perdió sus títulos militares, sus patrocinios reales y el derecho a autodenominarse “su alteza real” en 2022.

El príncipe Andrés asiste al funeral de Estado y entierro de la reina Isabel II, en Londres, en septiembre de 2022. Foto: AP

El diario The Telegraph dice que Carlos ha hecho intentos de traer de vuelta a su hermano desde entonces.

El Daily Mail informó que a Andrés se le prohibirá pararse en el balcón del Palacio de Buckingham el 6 de mayo, ya que no es un miembro real activo. Sin embargo, sigue siendo un caballero de la Jarretera, y tradicionalmente juegan un papel importante en la coronación; cuatro caballeros rodearon a la reina Isabel II durante su unción. Sin embargo, no podrá usar la túnica, lo que lo ha puesto furioso.

Camilla quitó el “consorte” de su título

La esposa del rey Carlos III fue identificada de manera oficial como la reina Camilla por primera vez, luego de que el Palacio de Buckingham utilizó el título en las invitaciones para la coronación.

Esto no deja ser controvertido, debido a que antes de su muerte, Isabel II dejó claro que quería que la segunda esposa de su hijo fuera “la reina consorte”.

Carlos III y Camilla, la reina consorte, durante su visita al Royal College of Needlework en el Palacio de Hampton Court, en East Molesey, Surrey, el 21 de marzo de 2023. Foto: Reuters

Sin embargo, a principios de 2023, el palacio lanzó “Reina Camilla”. “Hay una opinión en el Palacio de que la Reina Consorte es engorrosa y podría ser más simple para Camilla ser conocida como la reina cuando sea el momento adecuado”, dijo una “fuente bien ubicada” al Daily Mail.

Además, llevará un cetro de marfil. Si bien el cetro utilizado por cada reina consorte desde 1685 contiene ese material, una ley que prohíbe casi por completo la importación, exportación y comercio de artículos de marfil en Reino Unido entró en vigor el año pasado. El príncipe Guillermo ha estado haciendo campaña contra el comercio de marfil y la matanza de elefantes por sus colmillos durante años.

Reina el caos

La coronación del rey se ha sumido en el caos después de que los ensayos se excedieran significativamente. En las últimas semanas, dijo el diario The Mirror, los organizadores se han enfrentado a una “carrera contra el tiempo” para ultimar los detalles de la histórica coronación.

Una fuente dijo al tabloide que los asistentes reales están trabajando las 24 horas del día para asegurarse de que todo sea perfecto para el gran día. Durante una prueba de sus elaboradas túnicas, Carlos habría comentado lo pesadas que eran, lo que llevó a los asesores a expresar en privado “temores reales” de que pudiera tropezar en un camino hacia las Sillas de Estado, donde él y Camilla se sentarán en el centro de la Abadía de Westminster después de ser coronado.

La pantalla de la unción que se utilizará en la coronación de Carlos III se bendice frente a una pequeña congregación, en la Capilla Real del Palacio de St James en Londres, el 24 de abril de 2023. Foto: AP

Los expertos también revelaron al diario que el rey estaba a favor de una procesión más grande que lo lleve a él y a la reina por las calles del centro de Londres. Pero los asesores principales decidieron que sería demasiado elaborado, al tiempo que expresaron su preocupación por el costo creciente de vigilar el evento en una crisis del costo de la vida. Una fuente dijo al diario The Mirror: “Todo debe planificarse al minuto y tales excesos serían un desastre”.

“El cronograma del programa, la apariencia del balcón y el vuelo de la Fuera Aérea Real está planeado al minuto, por lo que es increíblemente estresante”, añadió.

Por otro lado, existe confusión sobre si las mujeres usarán tiaras en la iglesia antes de que la Reina Consorte ingrese a la Abadía.