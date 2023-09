Macron afirma que “no puede haber” banderas rusas en los Juegos Olímpicos de París en 2024

Presidente de Francia, Emmanuel Macron. Foto: Reuters

El mandatario francés expresó que “Rusia no tiene cabida en un momento en el que está cometiendo crímenes de guerra y en el que está deportando niños. "Me gustaría que fuera una decisión consensuada del mundo olímpico (...), no es el Estado anfitrión el que debe decidir lo que hace el Comité Olímpico Internacional”, añadió.