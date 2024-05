Milei desata crisis diplomática con España tras tildar de “corrupta” a esposa de Sánchez durante cumbre de Vox

Ya el viernes, en el inicio de su primera visita a España desde que asumió la presidencia argentina en diciembre pasado, Javier Milei marcó el tono de lo que sería su periplo. Ese día, en la presentación de su libro El camino del libertario, en el auditorio del diario La Razón, lanzó el primer dardo. Ante destacadas personalidades de la política y la cultura, aseguró que el socialismo “es el cáncer de la humanidad, un fraude intelectual y un horror en términos humanos”, para luego arrancar aplausos con la frase “estamos incomodando a los rojitos de todo el mundo”.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, vota en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, el 23 de julio de 2023, en Madrid. Foto: Europa Press

La respuesta del jefe de gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, no se hizo esperar. En referencia a la convención anual del Vox que se realizó este fin de semana en Madrid y que congregó –de manera presencial o telemática- a líderes de extrema derecha como Milei, el presidente del portugués Chega, André Ventura; el líder del Partido Republicano de Chile, José Antonio Kast; el ex primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki; la diputada de la Asamblea Nacional de Francia y candidata a la presidencia de la República, Marine Le Pen; el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dijo que la “internacional ultraderechista” eligió España para encontrarse porque su sociedad representa “todo lo que ellos detestan y odian”.

“Que es el feminismo, la justicia social, la dignidad laboral, un Estado del bienestar fuerte, la democracia”, precisó Sánchez durante un acto del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) realizado el sábado en Barcelona. “¿Pues sabéis lo que les digo a estos representantes de la internacional ultraderechista? Que les ganamos las generales, les ganamos las autonómicas en Cataluña y les ganaremos las europeas el próximo 9 de junio”, afirmó.

MIlei tampoco escapó a la crítica de Sánchez, a quien el socialista calificó como “uno de los líderes principales de la internacional ultraderechista”, corriente de “negación” de la ciencia y de los derechos de las mujeres que también está afectando a España.

La réplica del presidente argentino llegó este domingo, durante su esperada intervención en el acto de Vox en el Palacio de Vistalegre “Europa Viva 24″, que congregó a unas 10.800 personas, según datos proporcionados por la colectividad liderada por Santiago Abascal, otro de los platos fuertes de la jornada.

“No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos ensucia, y se tome cinco días para pensarlo”, comentó Milei en alusión al escándalo por presunto tráfico de influencias y corrupción en negocios del ámbito privado que protagonizó la primera dama, Begoña Gómez, y que llevó a Sánchez a cancelar su agenda pública unos días para “reflexionar” si debía o no renunciar, decisión que finalmente descartó.

“Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor”, había escrito Sánchez en una carta publicada en la red social X, tras el anuncio de un tribunal de Madrid que involucraba una denuncia contra su esposa presentada por la organización Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias.

Así, en referencia a las declaraciones de Sánchez, el mandatario argentino ahondó en sus cuestionamientos, al señalar: “La tarea del Estado, en caso de existir, es defender la vida, la libertad y la propiedad privada de los individuos. Por eso me toca mostrarles lo siniestro y nefasto que es el socialismo”.

Las palabras de Milei hicieron que el gobierno de España decidiera este domingo llamar a consultas a su embajadora en Argentina, María Jesús Alonso, al tiempo que amenazó con medidas adicionales si no se producía una disculpa pública por parte del presidente libertario.

El gobierno español reaccionó con “toda contundencia”, como apuntó el diario El País, a las palabras pronunciadas por Milei en el cónclave organizado por Vox. Así, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, compareció en el Palacio de La Moncloa para leer una dura declaración institucional en la anunció que llamaba a consultas indefinidamente a la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, y exigió al mandatario argentino que retire sus “gravísimas” palabras y pida disculpas públicas.

Albares dijo que las palabras del líder argentino “no tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y aún menos en las relaciones entre dos países unidos por fuertes lazos de hermandad”. Asimismo, lamentó que “pese a la hospitalidad” del gobierno español, Milei “ha respondido con un ataque frontal” a la democracia española, a sus instituciones y a España.

El canciller español recordó que España recibió a Milei “de buena fe”, y aunque este no había pedido ningún encuentro institucional y acudía para participar en una convención de la extrema derecha, “se le ha tratado con todo el respeto y deferencia debidos y se han puesto a su disposición los recursos públicos del Estado español”. De hecho, el avión en el que llegó Milei a Madrid aterrizó en la base aérea de Torrejón de Ardoz, usada para vuelos oficiales.

“Es inaceptable que un presidente en ejercicio, en visita a España, insulte a España y al presidente de España”, insistió Albares, quien subrayó que las declaraciones de Milei “sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica”. “Ha llevado las relaciones entre España y Argentina al momento más grave en nuestra historia reciente”, añadió.

Y el jefe de la diplomacia española lanzó una advertencia a Milei si no se retracta: “Tomaremos todas las medidas oportunas en defensa de nuestra soberanía y dignidad”.

Desmarque del PP y Vox

Albares informó de que, “ante la gravedad de la situación”, se puso en contacto con los portavoces de todos los partidos representados en el Congreso para recabar su apoyo a la declaración institucional y lo recibió de una amplia mayoría. El canciller reconoció, sin embargo, que ni el Partido Popular (PP) ni Vox se habían pronunciado cuando él compareció.

Según El País, el PP de Alberto Núñez Feijóo evitó apoyar al Ejecutivo alegando que su tarea es “hacer oposición al gobierno de España, no al de Argentina” y acusó a La Moncloa de pretender “que Milei movilice al electorado al que ya no convence”. “De la estrategia del PSOE no participamos”, señalaron fuentes del partido opositor.

El líder de Vox, Santiago Abascal, que aplaudió en el auditorio de Vistalegre el ataque de Milei a Sánchez y su esposa, revalidó al final de la tarde en la red social X su apoyo al presidente argentino tras aclarar que ni se habían dignado en contestar la llamada de Albares: “Nosotros no hemos ni respondido a su ridícula llamada telefónica (…) Los conflictos diplomáticos se abren cuando se ataca a la soberanía de la Nación, no cuando se mencionan la presunta corrupción de la mujer del presidente, y por lo tanto del presidente”.

“Cada día que pasa hay una razón más para echar a Sánchez y para desenmascarar a la derechita cobarde y estafadora que busca cualquier excusa para no plantarle cara o para votar junto a los socialistas en Bruselas”, prosiguió Abascal.

Desde la Unión Europea, el alto representante de la Política Exterior del bloque, el socialista Josep Borrell, apuntó en un mensaje publicado en su cuenta de X que “los ataques contra familiares de dirigentes políticos no tienen cabida en nuestra cultura: los condenamos y rechazamos, especialmente cuando vienen de socios”. Previamente, había dicho, según Albares, que “un ataque de este calibre contra un Estado miembro es un ataque al conjunto de la UE”.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, habla por videoconferencia durante la cumbre organizada por el partido de extrema derecha español Vox antes de las elecciones europeas, en Madrid, el 19 de mayo de 2024. Foto: Reuters

Pese a la condena del gobierno español y de la UE, una alta fuente del gobierno argentino, que mantiene contacto permanente con Milei y la canciller, Diana Mondino, comentó al diario El País que el presidente “no pedirá perdón a Sánchez ni disfrazado de canguro. La Casa Rosada considera además “totalmente desproporcionada” la respuesta diplomática de España a lo que consideró “un comentario al pasar que se hizo durante un mitin de campaña”. No habrá una respuesta “en espejo” de la Cancillería argentina, agregó la fuente. Es decir, no llamará a consultas al embajador argentino en Madrid, Roberto S. Bosch Estévez.

El periódico recordó que este no es el primer choque diplomático entre España y Argentina desde que Milei asumió el poder. A principios de mayo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, insinuó que el nuevo mandatario argentino consumía estupefacientes, a lo que la Casa Rosada contestó con un durísimo comunicado en el que descalificaba al gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, sin embargo, Puente entonó un tibio arrepentimiento y la Cancillería argentina dio el incidente por cerrado.

Sin embargo, el expresidente argentino Alberto Fernández volvió a meterse en la pelea entre el gobierno y España y se lo adjudicó al “desequilibrio emocional” de Milei. A través de su cuenta en la red social X comentó: “Ello ocurre tras los agravios públicos de Milei hacia el presidente Pedro Sánchez y su familia que solo podrían explicarse por un desequilibrio emocional, (que la psiquiatría ya debería analizar) y que se evidencia con su constante violencia verbal”.

Discursos contra inmigrantes

Pero la intervención de Milei fue una más de las que marcaron la agenda de “Europa Viva 24″, la convención anual del Vox, en vísperas de las elecciones europeas de junio. Así, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien intervino en directo por videoconferencia, llamó a movilizarse “para cambiar la mayoría actual en el Parlamento Europeo”. Acusó luego a la izquierda de ser la responsable de la decadencia de Europa. “Nuestro continente está viviendo una fase de gran incertidumbre, de decadencia, y necesita de nosotros”, aseguró en su discurso de 15 minutos. “La izquierda europea, principal responsable de esta decadencia, nos acusa de querer destruir a Europa. Pero la mentira siempre es una buena noticia porque miente siempre quien necesita ocultar algo”, disparó.

También la líder de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen, a la que las encuestas dan la victoria en las elecciones europeas en Francia, cargó contra el proyecto europeo, acusando al presidente francés Emmanuel Macron, y a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de querer imponer “un superestado europeo centralizado”. Pero la mayor parte de su discurso lo dedicó a la inmigración, que vinculó con la “inseguridad creciente”, asegurando que muchos barrios de Francia son “zonas sin ley; en realidad, zonas regidas por leyes distintas a las francesas”, en referencia a la sharia.

En la misma línea, el líder del partido ultra portugués Chega, André Ventura, reclamó “fronteras fuertes” frente a “la entrada masiva de inmigrantes islámicos y musulmanes”, porque “Europa es nuestra”.

Según el medio Vozpópuli, la idea de Abascal con su evento en Madrid era impulsar la alianza en Bruselas entre Le Pen, Meloni y Orbán. El líder de Vox es partidario de aunar todas las fuerzas de derecha radical y extrema derecha en torno a un mismo grupo en la Eurocámara para ganar peso. “Veremos qué pasa tras las elecciones”, aventuraban desde su entorno hace escasos meses. “Haya un grupo o más de uno, lo que es indiscutible es que sólo Vox es capaz de hacer un evento así”, defendió un alto dirigente de Vox en conversación con periódico español.

El “Europa Viva 24″ finalizó con el himno de España, y después los asistentes abandonaron rápido el recinto sin ser conscientes del impacto nacional e internacional que iban a tener las palabras de Javier Milei, según destacó el medio The Objective.